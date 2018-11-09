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Общественники взяли на контроль ситуацию с дорогой в Мурино

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ в Петербурге
Активисты Народного фронта в Санкт-Петербурге взяли на контроль ситуацию с дорогой в Мурино

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в  Санкт-Петербурге взяли на контроль ситуацию с дорогой в Мурино. Просьба разобраться с проблемной ситуацией, сложившейся вокруг построенного в июне текущего года асфальтированного проезда между улицей Новой и Муринской дорогой, поступила на «красную кнопку» Народного фронта.

Согласно обращению заявителей, асфальтированный проезд, соединяющий улицу Новую и Муринскую дорогу, является единственной дорогой в город для жителей жилого комплекса «Новое Мурино». Однако, по словам жителей ЖК «Новая Охта», расположенного по другую сторону от Муринской дороги, данный проезд является причиной постоянных автомобильных заторов в час пик. Дополнительную сложность для решения проблемы создает и тот факт, что первый жилой комплекс находится на территории Ленинградской области, а второй – в Санкт-Петербурге. Перекрытие проезда по решению местных властей вызвало новый виток напряженности в районе, в результате чего состоялись стихийные народные сходы. Жители микрорайонов обращались в профильные ведомства с просьбой разрешить данный конфликт. Однако, поскольку в настоящее время ситуация не урегулирована, активисты Народного фронта в Санкт-Петербурге подключились к решению данной проблемы.

Согласно данным комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, по итогам заседания межведомственной рабочей группы по подготовке и реализации совместных проектов развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняты решения о признании целесообразным строительства автомобильной дороги, соединяющей Новую улицу в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области и Муринскую дорогу в Санкт-Петербурге.

«Ситуация с развитием дорожной инфраструктуры чрезвычайно актуальна для Санкт-Петербурга, особенно это касается новых жилых кварталов.

Отсутствие дорог, которые могли бы обеспечить свободное движение городского транспорта и личных автомобилей жильцов этих микрорайонов, существенно сказывается на качестве жизни горожан. Нельзя забывать, что ситуации, когда отсутствует возможность свободного проезда людей к своим домам, просто недопустимы. Кроме того, этими дорогами должны пользоваться и машины специализированных служб, таких как пожарная, скорая помощь, полиция. По сути люди стали заложниками того, что при строительстве новых жилых микрорайонов застройщики и власти не занимаются развитием транспортной сети. Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге взяли на контроль конфликтную ситуацию и будут добиваться от властей решения данной проблемы», – подчеркнул член регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге Валерий Солдунов.

Активисты Общероссийского народного фронта направили обращения в профильные органы города с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию и указать, какие действия будут предприняты со стороны администрации города, в том числе по конкретным срокам проектирования и строительства новой дороги в поселке Мурино.

Источник: ОНФ в Петербурге
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