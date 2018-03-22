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» » В ИК-3 пытались передать сигареты с наркотиками

В ИК-3 пытались передать сигареты с наркотиками

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
УФСИН
В ИК-3 (Форносово) в посылке пытались передать сигареты с наркотической смесью внутри

Сотрудники ФКУ "Исправительная колония №3" УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе досмотра продуктовой передачи от гражданина М. для осужденного обнаружили и изъяли пакет с сигаретами.

Во время досмотра посылки злоумышленника в помещении приема посылок и передач исправительного учреждения сотрудник заметил, что несколько сигарет отличаются от других. Внутри 12 сигарет сотрудник обнаружил порошкообразное вещество белого цвета.

Согласно проведенному исследованию изъятое вещество является наркотической смесью массой около 1 гр.

По данному факту в ИК-3 проводится проверка.
Источник: Пресс-служба УФСИН
Все по теме: Ленобласть Тосненский район Исправительная колония наркотики
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