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Эксперты по безопасности предложили создать Центр мониторинга социальных сетей

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Эксперты по безопасности предложили создать Центр мониторинга социальных сетей

Общественное движение «За безопасность» обратилось к руководству Министерства внутренних дел и Министерства образования России с предложением создать в нашей стране Центр мониторинга социальный сетей.

«Если говорить кратко о нашей идее, то мы предлагаем создать организацию, которая занималась бы мониторингом страниц школьников в социальных сетях для выявления подростков с нестабильной психикой, готовых на преступление», - рассказал руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Эксперты по безопасности отметили, что в прошлом году несколько подростков совершили нападения на учебные заведения, пострадали учителя и школьники младших классов. Почти во всех случаях нападавшие не скрывали своих намерений, активно писали в социальных сетях, где постоянно упоминали имена «кумиров» - школьников, устроивших стрельбу в американской школе «Колумбайн» в 1999 году.

«В США только в этом году совершено как минимум четыре нападения подростков на школы, погибли дети. В наших силах не повторить «эпидемию» убийств в России. Достаточно, чтобы профессиональные психологи с помощью полиции и при активном сотрудничестве владельцев социальных сетей, особенно «Вконтакте», выявляли странички подростков с тревожным контентом, а затем передавали информацию социальным педагогам по месту учебы потенциальных правонарушителей. Иногда ребенку не хватает общения, человека, который на словах объяснил бы, что жизнь состоит не только из черных и белых оттенков, а многоцветна, и каждый ребенок может найти в ней свое место», - добавил Дмитрий Курдесов.

По мнению экспертов движения, Центр мониторинга социальных сетей должен быть создан на базе Министерства образования России, но осуществлять свою деятельность в тесном сотрудничестве с МВД.
Источник: Движения «За безопасность»
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