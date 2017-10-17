В Петербурге ликвидируют несанкционированные свалки

Только за первое полугодие нынешнего года в границах города было выявлено 764 незаконных свалок – столько же, сколько и за весь прошлый год. Большинство из них уже ликвидировано за счет районных бюджетов. При этом природоохранный прокурор Петербурга Павел Хлебкович пояснил, что свалкой принято считать любой замусоренный участок площадью 10 кв. метров и больше.

За последнее время для мониторинга мусора появилась новая методика: значительную часть несанкционированных свалок в черте города удается заметить благодаря вертолетным облетам. Устраняют свалки районные власти. К примеру, в Выборгском районе на ликвидацию восьми полновесных свалок было выделено 7,5 млн рублей.

После встречи президента РФ Владимира Путина с Георгием Полтавченко тема несанкционированных свалок находится под пристальным вниманием. Президент выразил обеспокоенность состоянием полигона твердых бытовых отходов «Новоселки». Несмотря на то, что полигон закрыли еще в апреле, на него долгое время продолжали свозить мусор. Местные жители даже предоставляли видео-доказательства и устраивали онлайн-трансляции на Youtube, где видно как грузовики, полные мусора, едут в сторону «Новоселок».

Однако полигон, в конце концов, перестал принимать новый мусор. Представители ОНФ, Комитет по благоустройству и местные СМИ не раз приезжали на «Новоселки», чтобы оценить ход рекультивации. По их сообщениям, горы мусора практически полностью засыпаны грунтом. В скором времени планируется строительство станции дегазации, которая будет перерабатывать удушающий метан в электроэнергию для дополнительных нужд города.

Есть и поводы для беспокойства. К примеру, горожане опасаются , что полигонов в области не так уж и много, а их мощности на весь объем городского мусора недостаточно. Поскольку перевозчикам будет невыгодно ехать далее, чем на 50 км от города, они могут устраивать свалки просто «по пути». Однако местные власти уверяют, что областные полигоны – временная мера, совсем скоро начнется строительство мусороперерабатывающего завода. Один из петербургских миллионеров уже готов инвестировать в это строительство.

Однако недавно горожане заговорили о том, что вместо мусороперерабатывающего появится мусоросжигающий завод. По словам активистов, 2 октября Смольный подписал указ, согласно которому в черте города построят источник загрязнения воздуха, а именно завод сжигания отходов 2,3 и 4 классов: это медицинские, нефтесодержащие, промышленные, кислотные и прочие опасные отходы. Выделяемые при сгорании диоксины являются весьма канцерогенными в любых количествах. Официальных источников, подтверждающих эти слухи пока нет, Смольный проблему не комментировал.



