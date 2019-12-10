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Питерец.ру » Спорт » Гандбольная «Нева» уверенно одолела «СГАУ-Саратов» после неудачи в Перми

Гандбольная «Нева» уверенно одолела «СГАУ-Саратов» после неудачи в Перми

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32
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
spbhandball.ru
Проиграв матч Кубка России, «Университет-Нева» реабилитировался в поединке Суперлиги.

Проиграв 13 ноября «Чеховским Медведям» в чемпионате, петербургская «Нева» одержала четыре победы подряд (в том числе и над греческим клубом в Кубке Вызова). Однако в начале декабря коллектива Дмитрия Торгованова (на фото) ждала досадная осечка в поединке Кубка России с «Пермскими Медведями» (28:29).

Под горячую руку разозлённых кубковым проигрышем гандболистов «Невы» попал крепкий «Саратов». «Питерец.ру» отмечает, что у представителей СГАУ в Суперлиге побед больше чем поражений. Однако личные встречи намекали на весьма вероятную победу хозяев, что и получилось: «Нева» выиграла обе половины и весь матч – 31:23.

Отдельно можно выделить Эльдара Насырова: левый полусредний «Невы» реализовал 8 бросков. Отличился и голкипер Андрей Дьяченко, который отлично сыграл против своей бывшей команды, отразив много бросков. Во втором тайме саратовцы применили игру в семь полевых, но поражения избежать не смогли. «Нева» идёт третьей в таблицей Суперлиги, отставая от лидеров из Ставрополя и подмосковного Чехова.

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