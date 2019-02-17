Волейбольный «Зенит» обыграл «Факел» и занимает третье место в Суперлиге

Анонсируя матч между «Зенитом» и «Факелом» из Нового Уренгоя, клубный сайт петербургского ВК назвал эту игру центральной встречей очередного тура Суперлиги. В турнирное таблице сегодняшние соперники соседствовали, поэтому результат имел первостепенное значение для обеих команд.

В первой круге «Зенит» проиграл в Новом Уренгое на тай-брейке, но сегодня оказался сильнее. А ведь в 19-м туре «Факел» смог обыграть в Казани местный «Зенит» (3–2), хотя и проиграл первые два сета.

«Питерец.ру» рад за игроков «Зенита» Андрея Ащева и Сергея Пирайнена, которым перед началом встречи с «Факелом» торжественно вручили удостоверения «мсмк». Что касается матча, то на этот раз тай-брейка не случилось. Проиграв первую партию, «Факел» смог лишь сравнять счёт благодаря отличной игре Дмитрия Волкова. Ключевым моментом стала концовка третьей партии, которую смог завершить точной атакой Георг Грозер. А самым результативным в составе победителей стал Ореол Камехо, набравший 22 очка.

Победив, «Зенит» закрепился на третьем месте. Впереди в таблице Суперлиги – только «Зенит-Казань» и «Кузбасс».