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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе 13-летний мальчик выпал из окна на 13-м этаже

В Невском районе 13-летний мальчик выпал из окна на 13-м этаже

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Опубликовал: Anton78
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В Невском районе Петербурга 13-летний подросток погиб, выпав из окна квартиры на 13-м этаже

Накануне вечером, 3 мая 2024 года около 18 часов 35 минут в экстренные службы Невского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении под окнами в Общественном переулке трупа 13-летнего мальчика. Подросток выпал из окна квартиры на 13-м этаже.

Со словам матери, услышав шум в комнате сына, она зашла его проверить и увидела, как он падает из окна.

Семья неполная, благополучная. На учете не состоит. Погибший являлся инвалидом по слуху.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства) в отношении неустановленного лица.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район падение с высоты обнаружение трупа дети
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