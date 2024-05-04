В Невском районе 13-летний мальчик выпал из окна на 13-м этаже

Накануне вечером, 3 мая 2024 года около 18 часов 35 минут в экстренные службы Невского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении под окнами в Общественном переулке трупа 13-летнего мальчика. Подросток выпал из окна квартиры на 13-м этаже.

Со словам матери, услышав шум в комнате сына, она зашла его проверить и увидела, как он падает из окна.

Семья неполная, благополучная. На учете не состоит. Погибший являлся инвалидом по слуху.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства) в отношении неустановленного лица.