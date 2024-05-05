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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, обманувшего пенсионерку с Новоизмайловского проспекта под видом сотрудника газовой службы

В Петербурге задержали мужчину, обманувшего пенсионерку с Новоизмайловского проспекта под видом сотрудника газовой службы

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали индивидуального предпринимателя, обманувшего пенсионерку с Новоизмайловского проспекта под видом сотрудника газовой службы

25 апреля 2024 года около 12 часов 25 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 74-летней жительницы дома 67 по Новоизмайловскому проспекту. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что тремя днями ранее к ней в квартиру пришел неизвестный под видом сотрудника газовой службы и, под предлогом проведения профилактических работ с газовым оборудованием, обманным путем завладел денежными средствами в размере 7 000 рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера, 4 мая 2024 года около 01 часа 00 минут возле дома 25 корпус 4 по Тихорецком проспекту сотрудники уголовного розыска был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им оказался 30-летний индивидуальный предприниматель.
Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Подозреваемый ранее уже была одна судимость за кражу.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
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