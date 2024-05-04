Она расплатилась чужой картой

Использование чужой банковской карты может привести к немалым проблемам. Причем это происходит даже в ситуации, когда человек просто находит этот «пластик» на улице или где-то еще – расплачиваться чужой карточкой нельзя в любом случае.

«Питерец.ру» сообщает, что 36-летняя петербурженка столкнулась с серьезными проблемами после покупки цветов и вина. Дело в том, что женщина использовала для этого карту, которую нашла. В итоге это закончилось уголовным делом.

Поэтому при находке чей-то карты необходимо вернуть ее владельцу. Например, это можно сделать, отнеся карту в банк. Но в любом случае рассчитываться такой картой не следует – подобные действия запрещены законом.

Ну а при потере своей карты нужно тут же ее заблокировать с помощью банковского приложения. Там вы не дадите возможности посторонним воспользоваться вашими деньгами.