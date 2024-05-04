«Зенит» получил подарок от «Краснодара», проигравшего «Ахмату»: теперь команде Сергея Семака нужно обыгрывать «Факел»

«Краснодар» снова сплоховал в чемпионской гонке сезона Российской Премьер-лиги. «Быки», которых после внезапной отставки Владимира Ивича тренирует Мурад Мусаев, на своём поле проиграли грозненскому «Ахмату» со счётом 0:1. Это означает, что и у «Краснодара», и у «Зенита» – по 50 очков, при этом петербуржцы имеют матч в запасе с «Факелом» (эта игра состоится в Воронеже 6 марта, наверняка стадион по традиции снова споёт песню группы «Сектор Газа» «Туман» перед стартовым свистком).

После довольно скучного первого тайма (краснодарцы больше владели мячом, гости надеялись на контратаки) гром грянул на 46-й минуте. Голкипер «Краснодара» Матфей Сафонов справился с опасным ударом Мирослава Богосаваца, но добивание подкараулил Мохамед Конате. В прошлом туре Конате отметился дублем в ворота «Пари НН» («Ахмат» тогда победил 5:1, что привело к отставке Сергея Юрана). И вот африканский нападающий с российским паспортом снова забил, став героем гостевой победы «Ахмата» с минимальным счётом.

«Питерец.ру» предполагает, что «Краснодар» просто оказался психологически не готов к борьбе за золотые медали в этом сезоне. Южанам ещё может повезти в чемпионской гонке, но для этого должно сойтись слишком уж много факторов.