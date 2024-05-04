С рекламой Burger King возникли проблемы

«Питерец.ру» сообщает, что в ФАС СПб подали жалобу на Burger King. Речь идет о рекламе, где сообщается, будто бургеры этой сети делаются на огне, а также упоминается сервис «Достаевский».

Антимонопольщики сочли жалобу обоснованной. По их мнению, в Burger King нарушили закон. Товар сети незаконно сравнивался с продукцией другой компании – в основе такого сравнения применялись некорректные критерии. Также нет никаких причин считать, что «Достаевский» делает плохие блюда. Кроме того, в ФАС выразили сомнения, что Burger King на самом деле приготовляет свои бургеры на огне.

В общем, как говорится, с рекламой нужно быть поаккуратнее. Нарушения в этой сфере могут привести к проблемам.