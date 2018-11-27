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С Коваржем в воротах «Автомобилист» всухую победил «Салават Юлаев»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
hcsalavat.ru
Сегодняшняя гостевая победа «Автомобилиста» наглядно показала, КТО самый важный игрок этой команды.

Стоило вернуться в строй Якубу Коваржу, и любители хоккея увидели прежний непобедимый «Автомобилист». «Питерец.ру» причислил бы к звёздам КХЛ Доуса, Секстона и с оговорками Трямкина: сейчас Никита травмирован, но даже здоровым иногда попадал в ротацию. Есть в команде Мартемьянова ещё такие личности, как Да Коста, Голышев, Паре, Крикунов, Кучерявенко и Миловзоров.

Но остановить уфимскую атакую во главе с Умарком под силу оказалось лишь голкиперу Коваржу. Чешский вратарь вернулся в строй раньше срока и порадовал поклонников «Автомобилиста». В Уфе екатеринбуржцы выиграли сегодня со счётом 2:0 (отличились Кучерявенко и Голышев), поправив свои турнирные дела. Ведь неудачная серия «Автомобилиста» привела к тому, что в чемпионате КХЛ сменился лидер, которым стал ЦСКА. Сегодняшняя победа над юлаевцами позволила «Автомобилисту» вплотную приблизиться к ЦСКА, однако у армейцев Москвы есть игра в запасе.

В другом матче дня «Адмирал» во Владивостоке обыграл «Сочи» (4:2). Очередную шайбу за «Адмирал» забросил Константин Глазачев.

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