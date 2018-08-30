«Бенфика» завершила сказку ПАОКа Луческу в Лиге Чемпионов

Счёт 0:0 в ответном домашнем матче итогового квалификационного раунда Лиги Чемпионов устраивал ПАОК. Накануне АЕК с огромным трудом пробился в основной турнир, рассчитывал на успех и Рэзван Луческу.

И хозяева арены в Салониках открыли счёт уже в дебюте. «Питерец.ру» отмечает, что голевой передачей в эпизоде, когда Прийович поразил ворота «Бенфики», отметился экс-зенитовец Маурисио. Неразбериха в обороне португальского клуба в момент пропущенного гола была столь вопиющей, что ПАОК вполне мог поверить в итоговый успех.

Однако ещё в первом тайме пришедшая в себя «Бенфика» смогла создать победный задел. Сначала защитник Жардел нанёс пушечный удар головой после стандарта и сравнял счёт. А после этого серб Мажич назначил в ворота ПАОКа пенальти: Сальвио не промахнулся. Когда Пицци сделал счёт 3:1 перед перерывом, шансы ПАОКа стали теоретическими. Ведь за второй тайм команде, владельцем которой является Иван Саввиди, нужно было забивать трижды.

Получилось только пропустить: Сальвио реализовал ещё один пенальти. Так выбивший «Спартак» ПАОК остался без Лиги Чемпионов – 2018/2019.