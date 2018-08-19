Если у «МанСити» всё отлично, то у «МанЮнайтед» проблемы

Для «Манчестер Сити» словно бы продолжается прошлый сезон в Английской Премьер-Лиге. Тогда команда Гвардьолы досрочно стала чемпионов, наглядно показав своё превосходство над преследователями – соседями из Манчестера, «Тоттенхэмом», «Ливерпулем» и «Челси». Сегодня «МанСити» разгромил «Хаддерсфилд»: аргентинец Агуэро сделал хет-трик, а французский защитник Менди снова отдал голевой пас.

«Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне проиграл в Брайтоне с минимальным счётом. На этот раз подопечные Моуриньо трижды пропустили уже в первом тайме. Всему виной игра центральных защитников Байи и Линделёфа. Лукаку при счёте 0:2 смог отквитать один мяч (самоотверженно в этом эпизоде сыграл защитник манкунианцев Шоу). Но надежды на штурм во втором тайме не оправдались. Лишь в компенсированное время Феллайни заработал пенальти, и проведший ужасный матч Погба установил окончательный счёт – 3:2 в пользу «Брайтона».

«Питерец.ру» обратил внимание и на возможный конфликт Моуриньо со звёздным чилийцем Алексисом Санчесом (на фото). Этого игрока сегодня не оказалось даже в запасе.