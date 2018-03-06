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» » Контиола и Регин – герои дня в плей-офф КХЛ

Контиола и Регин – герои дня в плей-офф КХЛ

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
sport76.ru
Финский нападающий «Локомотива» сыграл важную роль в третьей подряд победе ярославцев над «Торпедо».

Торпедовцам из Нижнего Новгорода можно сетовать на невезение. Ведь каждый из трёх проигранных ярославскому «Локомотиву» матче проходил в упорнейшей борьбе, а разница в счёте была минимальной. Вот и сегодня «Торпедо» вполне могло рассчитывать на перелом в серии.

В начале третьего периода «Локомотив» повёл со счётом 2:0 после шайбы Накладала. Но приунывшие трибуны «Нагорного» порадовал Кундратек, пробивший Мурыгина эффектным щелчком. Железнодорожники не смогли избежать овертайма, но дополнительное время очень быстро закончилось. Шведский защитник «Локомотива» Кронвалль принёс своей команде третью победу подряд, а финн Петри Контиола (на фото) набрал в этой игре 3 (0+3) очка.

А вот капитан «Йокерита» Петер Регин к голу прибавил сразу три результативных передачи. Клуб из Хельсинки сокрушил в гостях «Сочи» со счётом 7:2 и вышел вперёд в серии. Команда Сергея Зубова «посыпалась» при счёте 2:3, четырежды пропустив в заключительном периоде. «Питерец.ру» отмечает, что Толванен на этот раз очков не набрал.
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