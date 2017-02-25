СКА без Шипачёва снова разгромил «Витязь»

Буквально перед началом третьего матча между СКА и «Витязем» пришло известие, что заболел Вадим Шипачёв. Тренерский штаб СКА переставил в тройку к Евгению Дадонову и Никите Гусева Ярно Коскиранта.

Борьбы не получилось: «Витязь» пропустил шесть шайб, сумев забросить всего две. Выдающийся матч провёл Павел Дацюк, набравший сегодня 4 (1+3) очка. «Питерец.ру» отмечает боевитость соперника, снявшего вратаря при счёте 2:5, что привело к шайбе Ковальчука в пустые ворота и итоговым 2:6. СКА ведёт в серии 3–0 и должен выходить в следующий раунд в игре №4.

Такого же преимущества добились в своих сериях ЦСКА и «Локомотив». Московские армейцы снова довели дело до овертайма, и снова выиграли. Если во второй игре решающую шайбу забросил Андронов, то сегодня – Муршак. «Локомотив» разгромил в Минске «Динамо» (5:1), здесь 4 очка набрал ярославец Брэндон Козун.

Упорная борьба шла в Нижнем Новгороде, где торпедовцы к 23-й минуте вели со счётом 2:0. Однако динамовцы Москвы смогли выйти вперёд, но вторая в матче шайба Нормана помогла хозяевам добиться овертайма. В дополнительное время Макмиллан принёс «Торпедо» первую победу в этой серии.