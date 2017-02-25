Свежие новости

20:20
СКА без Шипачёва снова разгромил «Витязь»
16:18
Серьёзная авария на Свердловской набережной
15:31
Ограбление ювелирного салона на проспекте Стачек
10:33
Более 100 писателей и сценаристов посетили молодежный литературный форум
10:02
"Щи да каша – пища наша. Исто­рия питания воен­но­служащих в российской армии"
09:17
Импичмент Трампу
09:05
Барьеры в метро
20:50
Кот помог найти в коммуналке… мумию
19:56
Захаркин снова проиграл Билялетдинову в Казани
14:25
Город на Неве попрощался с народной артисткой С.Карпинской
14:24
Профессор СПбГУ открыл древнее письменное упоминание о рождении человека
14:15
«Лада» врезалась в столб и загорелась
10:41
В гости к северному соседу
09:59
Сделайте бесплатный проезд
00:10
12 минут «Зенит» был в 1/8 финала Лиги Европы, но пропустил
22:56
Массовая авария на набережной Лейтенанта Шмидта
21:09
СКА и «Локомотив» выиграли вторые матчи серий со счётом 7:2
18:26
Ограбление магазина в Тоснеском районе
10:43
Петербургские роботы
10:14
Подготовка к тотальному диктанту
21:58
В Мариинском театре планируют отметить праздник Масленицы фестивалем
21:56
Здание Биржи пребывает в предаварийном состоянии!
21:45
Крис Ли набрал 2 очка в первом матче серии плей-офф с «Куньлунем»
20:30
Новый случай киднэпинга?
18:35
Не на того напали!
07:02
Тяжелая утрата
07:02
Реставрации быть
23:55
Афиногенов очков не набрал, а «Витязь» проиграл СКА в Санкт-Петербурге
22:34
Наркоман изрезал коляску с ребёнком
21:06
Несданные произведения были подсчитаны в СПбГУ
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » СКА без Шипачёва снова разгромил «Витязь»

СКА без Шипачёва снова разгромил «Витязь»

0
11
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
4 очка набрал сегодня Павел Дацюк, показав огромный кадровый потенциал сегодняшнего СКА.  

Буквально перед началом третьего матча между СКА и «Витязем» пришло известие, что заболел Вадим Шипачёв. Тренерский штаб СКА переставил в тройку к Евгению Дадонову и Никите Гусева Ярно Коскиранта.

Борьбы не получилось: «Витязь» пропустил шесть шайб, сумев забросить всего две. Выдающийся матч провёл Павел Дацюк, набравший сегодня 4 (1+3) очка. «Питерец.ру» отмечает боевитость соперника, снявшего вратаря при счёте 2:5, что привело к шайбе Ковальчука в пустые ворота и итоговым 2:6. СКА ведёт в серии 3–0 и должен выходить в следующий раунд в игре №4.

Такого же преимущества добились в своих сериях ЦСКА и «Локомотив». Московские армейцы снова довели дело до овертайма, и снова выиграли. Если во второй игре решающую шайбу забросил Андронов, то сегодня – Муршак. «Локомотив» разгромил в Минске «Динамо» (5:1), здесь 4 очка набрал ярославец Брэндон Козун.

Упорная борьба шла в Нижнем Новгороде, где торпедовцы к 23-й минуте вели со счётом 2:0. Однако динамовцы Москвы смогли выйти вперёд, но вторая в матче шайба Нормана помогла хозяевам добиться овертайма. В дополнительное время Макмиллан принёс «Торпедо» первую победу в этой серии.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

21-02-2017, 23:55
Афиногенов очков не набрал, а «Витязь» проиграл СКА в Санкт-Петербурге
1-12-2016, 19:56
Хет-трик Дадонова помог СКА обыграть «Куньлунь»
25-02-2016, 22:35
СКА всухую разгромил «Локомотив» и повёл в серии 2—1
23-02-2017, 21:09
СКА и «Локомотив» выиграли вторые матчи серий со счётом 7:2
13-10-2016, 22:30
Вадим Шипачёв забросил победную шайбу в ворота рижского «Динамо»
2-10-2016, 21:00
СКА пропустил от «Медвешчака» 5 шайб, а удаление Ковальчука привело к поражению

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
59
Сегодня, 16:18
Серьёзная авария на Свердловской набережной
0
81
Вчера, 14:15
«Лада» врезалась в столб и загорелась
0
122
23-02-2017, 22:56
Массовая авария на набережной Лейтенанта Шмидта
1
159
18-02-2017, 17:49
Джип затонул в Шуваловском карьере
Наверх