Сегодня стартует розыгрыш Кубка Гагарина – 2017

В каждой из конференций есть одна команда, которую немногие ждали видеть в плей-офф. На Западе это «Витязь», опередивший «Сочи», на Востоке вместо «Сибири» в восьмёрку попал «Куньлунь». Попытаемся предположить, с каким счётом завершатся серии первого круга.

ЦСКА – «Йокерит» 4–1

Две победы в «регулярке» не помогут «Йокериту взять больше одной игры.

СКА – «Витязь» 4–0

Козыри СКА сопернику крыть нечем.

«Динамо» (Москва) – «Торпедо» 2–4

Все ждут от Петериса Скудры покорения новых высот, и не пройти первый раунд нижегородцам просто нельзя.

«Локомотив» – «Динамо» (Минск) 4–2

Подопечные Вудкрофта окажут сопротивление, но ярославцы должны выигрывать эту серию.

«Металлург» (Мг) – «Куньлунь» 4–1

Китайский клуб продолжит удивлять и легко «Магнитке» не сдастся.

«Авангард» – «Адмирал» 4–2

Омичи на классе пройдут клуб с Дальнего Востока.

«Ак Барс» – «Салават Юлаев» 3–4

Несмотря на травмы, коллектив Захаркина может преподнести «Барсам» сюрприз.

«Трактор» – «Барыс» 4–2

«Барыс» задачу на сезон решил, челябинцы жаждут большего...