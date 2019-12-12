В Санкт-Петербурге 19 декабря состоится премьера оперы «Дон Жуан». Моцартовский шедевр прозвучит в Эрмитажном театре в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера. В постановке задействованы солисты ведущих музыкальных театров города.

Постановка продолжит серию спектаклей, созданных специально для Эрмитажного театра. Художественный руководитель постановки Сергей Стадлер не случайно выбрал именно это произведение: опера «Дон Жуан» – ровесница театра, она очень подходит для этого прекрасного пространства. Премьера пройдёт в рамках Театральной Олимпиады и Международного культурного форума.

«Дон Жуана» называют «оперой опер». Так считали многие великие музыканты, в числе которых Бетховен, Россини, Гуно, Чайковский и Рихард Вагнер. В режиссёрской версии Ирины Фокиной Дон Жуан – не просто распутный авантюрист и любитель наслаждений; он – Homo Ludens, человек играющий. Человек, устанавливающий свои правила, подчиняющий реальность своей воле. Однако в момент, когда он, убивая Командора, преступает черту – всё рушится, и фортуна покидает героя. И с одной стороны, все окружающие жаждут возмездия и достигают желаемого, а с другой, вместе с Доном Жуаном из жизни этих людей уходят все краски. Не случайно сказано, что если Дон Жуан – это ад, то мы все мечтаем там оказаться.

Приобрести билеты на спектакль можно узнать на портале «Петербург-Концерта ».