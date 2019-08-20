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Выставка Евгения Печерского в галерее "Мансарда Художников"

0
71
Опубликовал: Artmansarda
0
Фото:
art-mx.ru
С 10 августа по 9 сентбря в галерее "Мансарда Художников" пройдет выставка калининградского художника Евгения Печерского

С 10 августа по 9 сентября в Мансарде Художников проходит выставка Евгения Печерского. В прошлом месяце его дочь рассказала нам о Евгении и показала любимые работы из нашей коллекции. Под конец лета мы представим эти и новые работы художника, посвященные абстрактно-сюрреалистическому исследованию восточной культуры.
Евгений Печерский родился в 1952 году в Казахстане. С 1992 по 1994 год он возглавлял группу по восстановлению традиционных войлоков Северного Казахстана, и совместно с группой ученых и энтузиастов проводил междисциплинарную научно-исследовательскую работу по дешифровке языка ковровых текстов. Его сегодняшнее творчество продолжает ту же сюжетную линию, обращаясь к народным казахским паттернам и буддийской символике. Свои картины Печерский выполняет в трудоемкой технике многослойного фроттажа, наслаивая, соскребая, протирая и снова наслаивая краску. Сегодня Евгений живет в Калининграде, где продолжает активную художественную и общественную деятельность.
Картины Печерского, собравшиеся на стенах Мансарды Художников, похожи на пестрый восточный ковер. Загляните в Кунсткамеру, изучите быт казахов и других народов Центральной Азии, полюбуйтесь декоративным искусством кочевников, а потом приходите в Мансарду и посидите в современной юрте, укрытой картинами-коврами.

Источник: Мансарда Художников
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