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Фестиваль Мужского Джазового вокала JAZZMAN

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В Особняке Пальма состоится четвертый Фестиваль Мужского Джазового вокала JAZZMAN!

9 марта в Особняке Пальма состоится четвертый Фестиваль Мужского Джазового вокала JAZZMAN!В продаже ВХОДНЫЕ и VIP-билеты.

Планируется: джаз, который раскроется с разных сторон, насыщенная программа, новые встречи и специальное меню 🎉.

— Американский джазовой певец и трубач John Marshall исполнит собственные хиты.
— Джазовый спектакль-мюзикл «Синатра и Монро. Трагедия маленькой девочки» расскажет неизвестные факты из жизни великих Фрэнка Синатры и Мэрилин Монро. Гости фестиваля услышат хиты звёзд в живом исполнении Дмитрия Носкова и Янины Мелеховой.
— Слепой Оркестр Spb Blind Orchestra (вокал — Павел Линейкин), где музыканты играют и поют с завязанными глазами;
— Денис Кузьмин и Kuzmin Jazz Quartet представят классическую джазовую программу 30-50-х годов ХХ века;
— Ученики первой и единственной в Петербурге школы джаза и мюзикла J&M School станут представителями будущего российского джаза.

Дополнят атмосферу светской вечеринки танцевальный мастер-класс Jazz Flash Mob, тематические фотозоны и праздничное фестивальное меню.

Входные билеты - 800 рублей, VIP - 1200 рублей: https://www.jazzmanfest.ru/

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