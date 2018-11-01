Депутаты Петербурга повторно призывают выкупить ДК им. Горького

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга обратились к Александру Беглову с предложением пересмотреть вопрос приобретения Дворца культуры им. А.М. Горького в собственность города. Под текстом обращения подписались все пятьдесят депутатов городского парламента.

Напомним, в середине сентября группа депутатов от «Единой России» уже обращалась в адрес губернатора с просьбой выкупить здание ДК им. Горького на проспекте Стачек. Сейчас Дворец культуры принадлежит Ленинградской Федерации Профсоюзов, которая планирует его продать. Парламентарии выражали обеспокоенность тем, что ДК им. Горького может постигнуть судьба находящегося неподалеку ДК им. Газа, управление которым несколько лет назад было передано в частные руки. Сегодня же учреждение переполнено различными торговыми отделами, а его культурно-просветительское значение существует лишь в режиме факультатива.

В ответ на запрос Александр Беглов сообщил, что достаточного количества денег на покупку здания в городском бюджете нет. Согласно проведенной в 2017 году оценке, рыночная стоимость ДК им. Горького составляла 651,6 млн рублей.

Один из инициаторов повторного обращения Денис Четырбок поясняет, что, согласно недавно полученной информации, продажу Дворца культуры им. Горького планируют осуществить за 600 млн рублей. Более того, Ленинградская Федерация Профсоюзов рассматривает возможность продажи Дворца культуры с оплатой е го стоимости по частям в течение трех лет. В этом случае ежемесячный платеж из городского бюджета может составить не более 17 млн рублей.

«Учитывая новые обстоятельства, просим Вас еще раз вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность приобретения в собственность Санкт-Петербурга Дворца культуры им. А.М. Горького», – обратились в адрес Александра Беглова все депутаты ЗакСа.