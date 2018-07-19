Танцы на крыше

Масштабная хастл-вечеринка в духе летнего Петербурга пройдет 22 июля на панорамной крыше площадью 1500 м². Вход свободный.

Хастл – это невероятно популярный и простой в освоениипарный танец, который можно танцевать под любую современную музыку. Хастл идеально подходит для того, чтобы приятно провести время, наслаждаясь танцевальнойимпровизацией и теплымлетним вечером.

Проект «ТАНЦУЙ ВЫСОКО!» не имеет аналогов: огромная крыша с деревянным настилом и прекрасными видами на центр Петербурга идеально подходит для зажигательных танцев. На крыше работает уютный лаунж-бар, по периметру установлены навесы, высокие стеклянные ограждения позволяют безопасно любоваться прекрасными видами.Уставшие от танцевального веселья гости смогут спуститься под крышу кластера и прогуляться по четырём этажам с живописью и арт-объектами.

Когда: 22 июля с 18:00 до 20:00

Где: 13 линия Васильевского острова, дом 70-72, крыша «СОЛНЦЕСПРАВА»

Тел.:927-95-91. Вход свободный.