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» » Танцы на крыше

Танцы на крыше

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
Масштабная хастл-вечеринка пройдет на панорамной крыше «СОЛНЦЕСПРАВА»

Масштабная хастл-вечеринка в духе летнего Петербурга пройдет 22 июля на панорамной крыше площадью 1500 м². Вход свободный.

Хастл – это невероятно популярный и простой в освоениипарный танец, который можно танцевать под любую современную музыку. Хастл идеально подходит для того, чтобы приятно провести время, наслаждаясь танцевальнойимпровизацией и теплымлетним вечером.

Проект «ТАНЦУЙ ВЫСОКО!» не имеет аналогов: огромная крыша с деревянным настилом и прекрасными видами на центр Петербурга идеально подходит для зажигательных танцев. На крыше работает уютный лаунж-бар, по периметру установлены навесы, высокие стеклянные ограждения позволяют безопасно любоваться прекрасными видами.Уставшие от танцевального веселья гости смогут спуститься под крышу кластера и прогуляться по четырём этажам с живописью и арт-объектами.
Когда: 22 июля с 18:00 до 20:00
Где: 13 линия Васильевского острова, дом 70-72, крыша «СОЛНЦЕСПРАВА»
Тел.:927-95-91. Вход свободный.
Источник: АРТМУЗА
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