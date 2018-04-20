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В Ледовом дворце Цирк дю Солей представит шоу OVO

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
visit-petersburg.ru
Цирк дю Солей представит шоу OVO «Микрокосмос у наших ног»

С 28 апреля по 5 мая 2018 года в Ледовом дворце знаменитый Цирк дю Солей представит шоу OVO «Микрокосмос у наших ног»
Cirque du Soleil OVO приоткроет для зрителей дверь в миниатюрную вселенную, расположенную у наших ног, в увлекательный мир насекомых из шоу OVO.

Шоу OVO стало 25-й по счету постановкой Cirque du Soleil, премьера которой состоялась в 2009 году в Монреале, когда компания отмечала свое 25-летие. Cirque du Soleil искал идею для своего юбилейного шоу, и колония насекомых, заселивших его пеструю вселенную, оказалась идеальным воплощением концепции гармоничного сосуществования самых разнообразных видов. И хотя энтомологию мы редко воспринимаем как нечто элегантное, работа режиссера и хореографа Деборы Колкер смогла придать миру жуков и пауков изящество, обаяние и шарм. Зрители проживут целый день в колонии летучих, крайне любопытных, опасных и прекрасных обитателей мира OVO, чтобы вместе насладиться восходом солнца, ощутить радость полета, испытать чувство ненужности, преодолеть свои страхи и, наконец, влюбиться.

Из ниоткуда в мире насекомых появляется загадочное яйцо. Обитателей мира OVO охватывает ужас, смешанный со жгучим любопытством: откуда здесь взялся этот символ круговорота жизни, и какую истину он таит? В этот бурлящий мир прибывает неуклюжее и странное насекомое и немедленно влюбляется в роскошную божью коровку… И его чувство не остается без ответа. Тем самым OVO исследует не только тему природы, пластику насекомых и акробатику, но и идею принятия «инаковости», что так свойственно Cirque du Soleil, сотрудники которого представляют почти 50 стран и говорят на 25 языках.

Тим Беннетт, артистический директор шоу: «Шоу OVO придется по душе семейной аудитории. Его полюбят дети. Темы и смыслы шоу универсальны. Даже если вы уже не раз видели Cirque du Soleil, OVO познакомит вас с новыми гранями нашего творчества. Вы окунетесь в новую фантазию. Колония обаятельных насекомых OVO с нетерпением ждет встречи с российским зрителем, а наша команда – знакомства с Россией, ведь познание и сотрудничество объединяют нас».

«Впервые Cirque du Soleil привозит в Россию шоу, идеально подходящее для детей. Дети смогут получить удовольствие от игр персонажей, ярких красок, бразильской музыки и стремительной акробатики, а родители – в очередной раз насладиться величайшим уровнем мастерства, совершенством костюмов и живым музыкальным исполнением», - говорит Наталья Романова, генеральный директор Cirque du Soleil в России.
Гигантские элементы сценографии – девятиметровый цветок, яйцо длиной в 8,5 метра, стена, которая служит проекционным экраном, «залитым» макроизображением миниатюрного леса – сбивает перспективу, и зритель по-настоящему ощущает себя крошечным муравьем – частью микромира, малозаметного из-за своих миниатюрных размеров, но бесконечно интересного и занимательного.

Место проведения — Ледовый дворец;
Продолжительность — 28 апреля — 5 мая 2018 года
Билеты на все выступления можно купить с 1 ноября на сайте www.cds.ru.
Стоимость билетов — от 1840 до 5200 рублей
Источник: Visit Peterburg
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