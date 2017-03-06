Редкий набор гадальных карт продали за 400 тысяч рублей

Как говорится в описании, карты могли заменить собою «все оракулы, кабалистики, астрологии, и прочия гадания на бобах и кофе». Выполнены они в технике гравюры на меди и наклеены на тонкий картон. Раритетное издание, в итоге, было приобретено одним из коллекционеров за 400 тысяч рублей. Его стартовая цена составляла 150 тысяч рублей.

Ещё один раритетный артефакт, представленный на аукционе – скатерть-сувенир . Она была выпущена к открытию железной дороги Санкт-Петербург- Москва в 1851 году. На скатерть нанесена карта направлений железнодорожных путей и водных сообщений и станций между двумя столицами. Примечательно, что в перечне экспонатов Центрального музея железнодорожного транспорта можно найти подобную скатерть, только изготовленную на материи красного цвета. Напомним, что поезд из Санкт-Петербурга в Москву впервые отправился 1 ноября 1851 года. Продолжительност ь поездки в нем составляла 21 час 45 минут. Лот, приуроченный к знаменательному событию, был продан на аукционе «Литфонда» за 500 тысяч рублей.

Одним из топ-лотов торгов стал также детский фотопортрет племянницы казнённого декабриста Михаила Бестужева-Рюмина – Любови Николаевны. Раскрашенный дагеротип, датированный 9 августа 1853 года был продан по номиналу – за 600 тысяч рублей.

Наиболее активная борьба среди коллекционеров развернулась за право обладания автографом Валерия Брюсова, который он оставил на память писателю Константину Случевскому на втором издании своей книги «Chefs d`oeuvre» в 1896 году. В ходе торгов, стоимость раритетного издания с инскриптом выросла с 250 до 725 тысяч рублей.

Еще одно редчайшее издание - книга знаменитого русского мореплавателя графа Федора Литке. Его труд «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное по повелению Александра I, на военном бриге «Новая земля», изданный в 1828 году, фактически стал отчетом о четырехлетней работе по описи берегов Новой Земли. Антикварное издание было продано по номиналу, за 850 тысяч рублей.

Самым же дорогим из проданных лотов стало трехтомное собрание истории России Николая Карамзина в иллюстрациях «Живописный Карамзин, или Русская история в картинах, под издательством Андрея Прево», подготовленное историком Владимиром Строевым и вышедшее в Санкт-Петербурге в 1836-1844 годах. При стартовой цене в 800 тысяч рублей издание было продано за 1 млн рублей.