Свежие новости

00:00
Рыжиков помог «Рубину» победить в гостях «Анжи»
21:47
«Бомба» в Пулково
20:17
Трагедия на Васильевском
19:36
Пробки в Санкт-Петербурге вечером 6 марта
19:27
Редкий набор гадальных карт продали за 400 тысяч рублей
18:28
Очередной «сухарь» Сергея Бобровского в НХЛ стал историческим
08:34
Конкурс "Неизвестный Петербург"
08:31
В Русском музее открылась новая выставка
08:10
Навальный обвинил Медведева
07:08
И снова о раздельном сборе
19:24
Стрелявший в подполковника УФСИН задержан
18:41
Луис Адриано забил, но «Спартак» не смог обыграть «Краснодар»
18:25
Крупное ДТП на КАД
16:39
Ехали мы, ехали... но недоехали!
10:08
"Чудо о Князе-Крестителе"
09:56
Бесплатную выставку презентовал Музей петербургского авангарда
18:47
Удаление Вернблума не помогло «Зениту» обыграть в гостях ЦСКА
18:34
Баскетбольный «Зенит» ожидаемо вылетел из Еврокубка
16:07
Криминальные «бизнесмены»
15:11
«Дорогое» ДТП в историческом антураже
09:45
«Центрально-азиатские экспедиции Н.К.Рериха и Л.В.Шапошниковой»
09:39
Серия концертов Родиона Щедрина
07:09
Депутаты за студентов
07:02
Ох уж эти ямы!
21:19
УНИКС потерпел седьмое подряд поражение в Евролиге
19:27
О введении временных ограничений движения
17:57
Захаркин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
16:30
Явно поторопились ощутить весну
12:21
Восемь пуль для начальника отдела УФСИН
10:35
Сотрудничество с Поднебесной
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Редкий набор гадальных карт продали за 400 тысяч рублей

Редкий набор гадальных карт продали за 400 тысяч рублей

0
60
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
masterpiecepro.ru
На очередных торгах аукционного дома «Литфонд», которые прошли в минувшие выходные в Санкт-Петербурге, был продан редкий набор гадальных карт и

Как говорится в описании, карты могли заменить собою «все оракулы, кабалистики, астрологии, и прочия гадания на бобах и кофе». Выполнены они в технике гравюры на меди и наклеены на тонкий картон. Раритетное издание, в итоге, было приобретено одним из коллекционеров за 400 тысяч рублей. Его стартовая цена составляла 150 тысяч рублей.

Ещё один раритетный артефакт, представленный на аукционе – скатерть-сувенир . Она была выпущена к открытию железной дороги Санкт-Петербург- Москва в 1851 году. На скатерть нанесена карта направлений железнодорожных путей и водных сообщений и станций между двумя столицами. Примечательно, что в перечне экспонатов Центрального музея железнодорожного транспорта можно найти подобную скатерть, только изготовленную на материи красного цвета. Напомним, что поезд из Санкт-Петербурга в Москву впервые отправился 1 ноября 1851 года. Продолжительност ь поездки в нем составляла 21 час 45 минут. Лот, приуроченный к знаменательному событию, был продан на аукционе «Литфонда» за 500 тысяч рублей.

Одним из топ-лотов торгов стал также детский фотопортрет племянницы казнённого декабриста Михаила Бестужева-Рюмина – Любови Николаевны. Раскрашенный дагеротип, датированный 9 августа 1853 года был продан по номиналу – за 600 тысяч рублей.

Наиболее активная борьба среди коллекционеров развернулась за право обладания автографом Валерия Брюсова, который он оставил на память писателю Константину Случевскому на втором издании своей книги «Chefs d`oeuvre» в 1896 году. В ходе торгов, стоимость раритетного издания с инскриптом выросла с 250 до 725 тысяч рублей.

Еще одно редчайшее издание - книга знаменитого русского мореплавателя графа Федора Литке. Его труд «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное по повелению Александра I, на военном бриге «Новая земля», изданный в 1828 году, фактически стал отчетом о четырехлетней работе по описи берегов Новой Земли. Антикварное издание было продано по номиналу, за 850 тысяч рублей.

Самым же дорогим из проданных лотов стало трехтомное собрание истории России Николая Карамзина в иллюстрациях «Живописный Карамзин, или Русская история в картинах, под издательством Андрея Прево», подготовленное историком Владимиром Строевым и вышедшее в Санкт-Петербурге в 1836-1844 годах. При стартовой цене в 800 тысяч рублей издание было продано за 1 млн рублей.
Источник: masterpiecepro.ru
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

18-08-2015, 12:05
Железнодорожные злоключения
27-02-2015, 13:07
Портфель Северо-Западного банка Сбербанка по кредитным картам на 1 февраля 2015 года составил 37,8 млрд рублей
19-02-2015, 10:58
В 2014 году в Северо-Западном регионе эмитировано 234,4 тысячи молодежных банковских карт Сбербанка
1-01-2015, 19:22
Двухэтажный поезд Москва-Питер
30-09-2013, 14:07
Музею железнодорожного транспорта в Петербурге исполняется 200 лет
30-10-2012, 13:12
Железнодорожные пути истории

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
238
5-03-2017, 18:25
Крупное ДТП на КАД
0
149
5-03-2017, 16:39
Ехали мы, ехали... но недоехали!
1
103
4-03-2017, 15:11
«Дорогое» ДТП в историческом антураже
1
121
3-03-2017, 16:30
Явно поторопились ощутить весну
Наверх