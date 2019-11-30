Как закупаться в «черную пятницу»?

Жители России были особенно активны в «черную пятницу» – день больших скидок. В это время можно приобрести товары по более выгодной цене. Согласно имеющимся сведениям, уже в первую половину этой пятницы было совершено больше покупок, чем год назад.

Однако некоторые продавцы, пользуясь всеобщим ажиотажем, делают фейковые скидки. Такой товар можно легко купить в любое время. Потому покупателям следует быть особо бдительными, чтобы не попастся на уловки мошенников.

В целом «черная пятница» – это отличная возможность приобрести товар по сниженной цене. Но для того, чтобы совершить выгодную покупку, нужно заранее отслеживать цены. Это позволит правильно ориентироваться в ситуации и не совершить опрометчивых покупок.