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Питерец.ру » Экономика » Как закупаться в «черную пятницу»?

Как закупаться в «черную пятницу»?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
retail-loyalty.org
В день скидок россияне совершили больше покупок, чем в прошлом году

Жители России были особенно активны в «черную пятницу» – день больших скидок. В это время можно приобрести товары по более выгодной цене. Согласно имеющимся сведениям, уже в первую половину этой пятницы было совершено больше покупок, чем год назад.

Однако некоторые продавцы, пользуясь всеобщим ажиотажем, делают фейковые скидки. Такой товар можно легко купить в любое время. Потому покупателям следует быть особо бдительными, чтобы не попастся на уловки мошенников.

В целом «черная пятница» – это отличная возможность приобрести товар по сниженной цене. Но для того, чтобы совершить выгодную покупку, нужно заранее отслеживать цены. Это позволит правильно ориентироваться в ситуации и не совершить опрометчивых покупок.

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