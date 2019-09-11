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Налоговые поступления растут

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Бюджет Петербурга активно пополняется за счет налогов

«Питерец.ру» сообщает, что сумма налоговых поступлений в бюджет Северной столицы за 2019 год составит 551 млрд. руб. Это больше, чем в 2018 году. По мнению аналитиков, налоги, поступающие в городскую казну Петербурга, будут ежегодно расти на 8-10%. Благодаря этому, уже в следующем году Северная столица должна будет получить в бюджет около 600 млрд. руб. налогов. В 2022 году этот показатель может достичь отметки 712 млрд. руб.

Поставлена цель – к 2024 году выйти на уровень 1 трлн. руб. в бюджете. Посмотрим, насколько она окажется достижимой. Если в дело не вмешаются глобальные экономические факторы негативного плана, и динамика роста налоговых поступлений окажется на прогнозируемом уровне, то все становится возможным.

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