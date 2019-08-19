Выросли цены на съемное жилье

«Питерец.ру» отмечает, что обычно на рынке жилой недвижимости летом наблюдается некоторое затишье. В этом году ситуация в Петербурге оказалась иной. Растущий спрос на жилье привел к повышению стоимости аренды квартир.

В настоящий момент снять 1-комнатную квартиру в Северной столице можно в среднем за 26600 руб. в месяц, 2-комнатную – за 4100 руб. Это на 3% превышает цены июля. Такая картина обусловлена тем, что собственники стали на 1000-2000 руб. повышать арендную плату.

Повышение обусловлено реакцией людей на сообщение о росте стоимости нового жилья. Потому в конце лета аренда квартир в мегаполисах подорожала в среднем на 3,8%. Еще этим летом наблюдается рекордный спрос на 1-комнатные квартиры. Людей, желающих снять такое жилье, оказалось очень много. Это рекорд за последние 5 лет.