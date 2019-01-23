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Как выбрать шампунь для волос

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Одно из основных средств по уходу за волосами – это шампунь.

Одно из основных средств по уходу за волосами – это шампунь. Он необходим для поддержки гигиены и дополнительно как лечебное средство. Помогает укрепить, увлажнить, восстановить и напитать ослабленные волосы. Многие виды шампуней обладают эффектом объема и блеска, к примеру шампуни для волос Macadamia.

Чтобы уход давал нужный результат, а локоны оставались красивыми, сперва нужно определить их тип.

Нормальные волосы

Нормальные волосы достаточно мыть через день-два, так как они хорошо укладываются, выглядят здоровыми, не доставляют особых проблем.

Для ухода используют нейтральные шампуни с мягким действием. Среди компонентов должны присутствовать экстракт коры дуба или крапивы.

Сухие волосы

Секутся на концах, выглядят слабыми, не держат укладку и часто путаются. Достаточно мыть 1 раз в 5-7 дней. Кожа часто шелушится.

Шампунь должен содержать мало моющих, но больше увлажняющих веществ, позволяющих восстановить водный баланс. В составе должны быть экстракты ромашки, череды, зеленого чая, масло органы, ши или оливы. Благодаря этому структура волос постепенно восстановится, а раздраженная кожа успокоится.

Жирные волосы

Моют каждый день, иначе они быстро становятся сальными и выглядят неопрятно. Укладку практически не держат.

Шампуни для такого типа волос нужно применять редко, не более одного раза в 7-10 дней. Пренебрежение этим правилом может спровоцировать шелушение и зуд кожи головы, так как состав может оказаться достаточно агрессивным.

Лучше отдать предпочтение средствам для ежедневного применения. В их составе должны быть экстракты мяты, коры дуба, шалфея или крапивы.

Смешанный тип волос

Сухие по всей длине, но при этом жирные у корней. По этой причине за локонами требуется особый уход. Он включает в себя применение шампуней, способных напитать сухую часть волос и при этом слегка подсушить корни.

Шампунь должен включать в себя экстракт крапивы, морских водорослей или лецитин (яичный желток).

Шампуни специального назначения

Также существуют составы, специально направленные на решение определенных проблем. К ним относится шампуни, помогающие, например, бороться с перхотью. Средства подобного действия необходимо использовать в сочетании с простыми шампунями.

Если их не чередовать, а применять только уход специального назначения, волосы могут стать слишком сухими. В этом случае добавится новая проблема, которую тоже придется решать.

За нормальными волосами достаточно простого ухода, который позволит сохранить здоровье и красоту волос. В остальных случаях необходимо тщательное лечение, подобранное с учетом имеющихся проблем. Главным помощником в этом деле станет правильно выбранный шампунь.

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