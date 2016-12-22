Как выбрать моющий пылесос для дома

Моющий Rainbow пылесос – надежный помощник хозяйки, который поможет легко поддерживать чистоту в доме. Главная его особенность – дополнительная функция влажной уборки. Проводя уборку с таким чудом техники, вы совмещаете влажную и сухую уборку, экономя при этом время.

Плюсы и минусы моющих пылесосов

Из плюсов можно отметить не только экономию времени, но и более тщательную уборку, бережное очищение даже деликатных съемных ковровых покрытий и увлажнение воздуха. Пользоваться пылесосом просто – он практически не отличается от своего обычного сородича, кроме наличия съемного резервуара с водой и дополнительного фильтра.

Теперь немного о минусах. Моющий пылесос нельзя использовать для уборки комнат, где постелен ковролин. Ткань будет впитывать жидкость, сыреть, в итоге покрытие быстро придет в негодность. Кроме того, чистить ламинат и паркет моющим пылесосом также следует осторожно и только после обработки дерева антисептиком.

Выбирая модель пылесоса, обратите внимание на следующие характеристики:

• мощность;

• объем водного резервуара;

• фильтрация;

• трубка и насадки.

Мощность

Чем выше мощность, тем соответственно выше и производительность моющего пылесоса. Но будьте внимательны, не попадитесь на хитрую уловку некоторых производителей, указывающих поглощаемую мощность от 1400 до 1700W. На продуктивность работы пылесоса влияет не мощность, которую он поглощает, а мощность всасывания. Даже профессиональные модели моющих пылесосов отличаются полезной мощью не более 1000W.

Объем резервуара

Большинство современных моделей моющих пылесосов имеют колбу для чистой жидкости, объемом от 2 до 9 литров. Для уборки трехкомнатной стандартной квартиры достаточно будет 2-3 литров чистой воды. А вот счастливым обладателям больших домов и квартир, с 5-6 комнатами, не стоит скупиться на покупку пылесоса с водным резервуаром от 6 до 8 литров.

Фильтрация

Обратите внимание на количество фильтров в пылесосе. Чем их больше, тем безопаснее для здоровья будет уборка. Для моющего пылесоса с объемом резервуара до 5 литров вполне достаточно одного аквафильтра. А вот для более продуктивных моделей такой фильтрации уже мало, поэтому лучше выбрать ту, которая оснащена специальным угольным фильтром. Стоят такие помощники дороже, но ведь и на здоровье семьи экономить никто не станет.

Насадки и трубка

Для максимально удобного пользования пылесосом, выбирайте модель с телескопической конструкцией трубки. Это позволит регулировать ее высоту в зависимости от роста человека и длины сетевого провода пылесоса. Самые дорогие модели оснащены трубками с электронным управлением высоты.

Что касается количества и разнообразия насадок, то выбирать их рекомендуется с учетом особенностей финишного покрытия полов и декоративных элементов, которые предполагается чистить с помощью моющего пылесоса. В стандартной комплектации, как правило, можно найти насадки следующих назначений:

• для ковров;

• для ламината и паркетной доски;

• для мебели.