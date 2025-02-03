В Италии заблокировали чат-бот DeepSeek

Итальянское Управление по защите персональных данных (GPDP) заблокировало китайский чат-бот DeepSeek для защиты данных итальянских пользователей, говорится в сообщении регулятора.

«Управление в срочном порядке распорядилось с немедленным вступлением в силу об ограничении обработки данных итальянских пользователей в отношении Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence и Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, китайских компаний, предоставляющих услугу чат-бота DeepSeek», – отметили там.

Ранее итальянский регулятор запросил у китайской компании информацию о процедуре сбора персональных данных пользователей, однако представленные данные он нашел недостаточными.

«Ограничительная мера, принятая для защиты данных итальянских пользователей, последовала за полученным сегодня сообщением от компаний, содержание которого было сочтено совершенно недостаточным. Вопреки выводам Управления, компании заявили, что не ведут деятельность в Италии и что европейское законодательство на них не распространяется», – сообщил регулятор.

Вместе с блокировкой Управление по защите персональных данных распорядилось о начале расследования. На этой неделе DeepSeek пропал из магазинов онлайн-приложений в Италии, в том числе в Google Play и AppStore.

DeepSeek произвел настоящий фурор на рынках западных стран, отмечает член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. «Китайский чат-бот стал самым скачиваемым приложением в американском AppStore, обойдя ChatGPT. С паникой столкнулись и западные биржи. В Европе, например, пострадали акции ключевого поставщика оборудования для ИИ – Siemens Energy AG, их стоимость упала на 20%. В Штатах основной удар приняли на себя технологические гиганты, в том числе NVIDIA, акции которой упали на 18%. Почему так произошло – понятно. Китайская модель ИИ не уступает решениям уже признанных на рынке игроков, а где-то и превосходит их. Например, у чат-бота высокая скорость генерации ответов на запросы», – пояснил депутат.

По словам Немкина, запуск новой версии DeepSeek фактически прекратил монополизацию рынка западными вендорами. «ChatGPT на глобальном рынке долгое время не сталкивался ни с какой конкуренцией, как и его подрядчики – поставщики сопутствующего оборудования. Релиз DeepSeek это прервал, что, конечно, нарушает планы ряда стран на развитие технологии в контексте глобального рынка», – отметил депутат.

Не исключено, что в дальнейшем чат-бот будет заблокирован и в других странах. «Конечно, любая компания, работающая в той или иной стране, должна неукоснительно соблюдать требования местного законодательства. Но случай с блокировкой DeepSeek сложно рассматривать не через призму политики. Вполне вероятно, что с блокировкой компания может столкнуться и в других западных странах. Последним нужно защищать позиции собственных ИТ-компаний, а, как мы знаем, использование административного давления для ряда государств в этом случае абсолютная норма», – пояснил Немкин.