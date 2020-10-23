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Питерец.ру » Политика » Можно ли наладить отношения с США?

Можно ли наладить отношения с США?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mk.ru
Путин желает наладить отношения с Вашингтоном – возможно ли это?

Дмитрий Песков сообщил, что президент Путин имеет желание восстановить отношения с США. Причем глава РФ готов взаимодействовать с любым американским президентом – Байденом или Трампом. Граждане США должны решить сами, кого они хотят видеть в качестве главы своего государства.

При этом Путин считает, что санкции, введенными Западом из-за Крыма, являются бредовыми. Крымчане сами выразили свое волеизъявление, потому наказывать за это нельзя.

«Питерец.ру» отмечает, что желание восстановления отношений с США не является чем-то новым, ведь Путин не раз говорил об этом. Однако пока такое вряд ли возможно, поскольку Соединенные Штаты хотят, чтобы Россия играла по их правилам. На такие жертвы Путин пойти не готов.

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