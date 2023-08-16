В Петербурге полицейский спас тонущую в бассейне девочку

«Следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, находясь в отпуске в Краснодарском крае, спас пятилетнюю девочку, которая едва не утонула в бассейне отеля.

Сотрудник правоохранительных органов был на первом этаже гостиницы в поселке Кучугуры, когда к нему подбежала взволнованная дочь и сообщила, что маленький ребенок упал в бассейн и тонет. Следователь бросился на помощь. Прямо в одежде он прыгнул в воду, вытащил пятилетнюю девочку и оказал ей первую помощь, так как малышка не дышала. Когда она пришла в сознание, подоспели вызванные на место происшествия медицинские работники, которые доставили ребенка в одну из больниц. Спустя несколько дней она была выписана в удовлетворительном состоянии.

Установлено, что родители потерпевшей проходили регистрацию в отеле и смотреть за дочерью поручили старшему сыну. Однако мальчик отвлекся, и едва не произошло непоправимое.

Благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям следователя ситуация разрешилась благополучно, трагедии удалось избежать. Родители девочки сердечно поблагодарили спасителя их дочери», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.