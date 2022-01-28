В Петербурге полицейский спас 3-летнюю девочку

«Вечером в минувшую среду к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что трехлетний ребенок, катаясь на ватрушке, съехал в полынью и оказался в воде. Отец девочки, который находился рядом, пытался спасти дочь, но это ему не удавалось.

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Сержант полиции Дмитрий Ходкевич бросился на помощь ребенку. Обвязав себя тросом, он добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед.

Благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям полицейского ситуация разрешилась благополучно. Ребенок не пострадал», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.