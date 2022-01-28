ента новостей

11:20
В Петербурге полицейский спас 3-летнюю девочку
10:45
Хиомара Кастро стала первой женщиной-президентом Гондураса
10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
10:13
Телефонный разговор Байдена с президентом Украины «не удался»
09:38
Власть снова проиграла
08:58
Запрещать криптовалюту не будут
08:24
Омикрон начал доминировать
23:06
В Соляном переулке воссоздали атмосферу блокадного города
19:28
В пространстве «Севкабель Порт» открылась галерея публичного искусства BINGO
19:24
Кинологи Росгвардии почтили память предшественников, оборонявших Ленинград
19:23
Росгвардейцы поздравили жителей блокадного Ленинграда с 78-й годовщиной снятия немецко-фашисткой блокады
15:22
Полдицейские Петербурга приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда
15:20
В Петербурге задержали троих аферистов, похитивших у пенсионерок денежные средства
15:11
В Петербурге задержали злоумышленника, похитившего у пенсионерки полмиллиона рублей
15:03
Высшая лига: «Учителя года» открывают школу для педагогов России
12:31
В Петербурге задержали развратника
12:21
В Ленобласти задержали разбойника, ограбившего пенсионерку
11:14
ВМС США хотят вернуть разбившийся истребитель-невидимку до того, как это сделает Китай
10:59
Блокада снята – прошло 78 лет
10:39
В Ленобласти пенсионерка отдала мошенникам миллион рублей
10:24
Запретят ли нам покупать евро?
09:57
Вакцинация подростков началась
16:38
Симфонический оркестр Ленобласти приглашает на концерт
16:35
Крупное возгорание ликвидировали в Ленобласти
16:31
Двое мужчин арестованы в Великобритании в рамках расследования дела о захвате заложников в синагоге Техаса
16:05
В Петербурге задержали аферисток, обманывавших пожилых людей
13:21
Неудача подстерегала волейбольный «Зенит» в матче Лиги Чемпионов с «Войводиной»
12:40
В Петербурге за минувший год полиция задержала 240 мошенников, обманувших пенсионеров
11:58
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга выступит в рамках проекта «Русские сезоны»
11:24
Таиланд дает зеленый свет выращиванию каннабиса в домашних условиях
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейский спас 3-летнюю девочку

В Петербурге полицейский спас 3-летнюю девочку

0
2
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МВД
В Петербурге полицейский спас из реки Невы трехлетнюю девочку

«Вечером в минувшую среду к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что трехлетний ребенок, катаясь на ватрушке, съехал в полынью и оказался в воде. Отец девочки, который находился рядом, пытался спасти дочь, но это ему не удавалось.

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Сержант полиции Дмитрий Ходкевич бросился на помощь ребенку. Обвязав себя тросом, он добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед.

Благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям полицейского ситуация разрешилась благополучно. Ребенок не пострадал», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-10-2020, 10:27
В Петербурге полицейские спасли рыбака-любителя
27-09-2021, 10:17
В Ленобласти задержали насильника
11-06-2021, 11:13
В Петербурге полицейский спас мальчика, который звал маму из открытого окна
22-07-2021, 10:28
В Петербурге подросток азиатской внешности изнасиловал 10-летнюю девочку
11-03-2021, 14:20
В Ленобласти полицейский спас двоих людей
22-07-2020, 12:04
В Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе дома из травмата

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
241
Сегодня, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
0
138
26-01-2022, 10:15
В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового столкновения с фурой
0
264
20-01-2022, 15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
0
298
19-01-2022, 13:04
В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
Наверх