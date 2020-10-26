Вишневский о пенсиях

Ситуация с индексацией пенсий вызывает немало вопросов у людей. Пенсионеры ждут этого повышения. Однако на практике оно оказывается слишком малым или почти отсутствует вовсе.

Известный депутат Борис Вишневский считает, что индексация, которая действует сейчас, является чистым обманом. Согласно закону, пенсии должны индексировать как минимум раз в год. При этом их повышение определяется исходя из уровня цен. Однако на практике цены растут гораздо больше, нежели пенсии. Кроме того, правительство может и вовсе установить нулевой коэффициент индексации. И это не будет противоречить законодательству. По мнению Вишневского, россиян просто обманули с пенсиями.

«Питерец.ру» отмечает, что Борис Лазаревич известен своими выпадами в адрес действующей власти. Так что его заявление вполне соответствует духу предыдущих высказываний оппозиционера.