Задержан депутат Законодательного Собрания Роман Коваль

Сотрудники ФСБ и СКР провели задержание заместителя председателя экологической комиссии петербургского Заксобрания Романа Коваля. 41-летний член фракции «Единая Росия» подозревается в злоупотреблении при распределении так называемой «депутатской поправки».

Памятливый Борис Вишневский вспомнил, что такой феномен, как «депутатская поправка», дающая право депутатам перераспределять примерно 2% городского бюджета, появился в середине 90-х при Анатолии Собчаке. И все попытки сделать выделение бюджетных средств по этой процедуре прозрачными неизменно проваливались.

СМИ называют сумму взятки, в которой подозревают Коваля – порядка 15 млн рублей, в том числе – путём получения дорогой иномарки. Помощник депутата Андрей Гришин и сам Коваль уже задержаны. По иронии судьбы до того, как стать депутатом (сначала в «Сосновой поляне», затем в ЗаКСе), Коваль служил в правоохранительных органах. Членство Коваля в «Единой России» на время следствия будет приостановлено.

«Питерец.ру» напоминает, что ранее по схожему обвинению была осуждена бывший депутат ЗаКСа Светлана Нестерова, которая уже добилась УДО.