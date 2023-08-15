Заместитель председателя Заксобрания Николай Бондаренко проинспектировал школы и детские сады Приморского района

Пока коммунисты изучают очередную статью Геннадия Зюганова в газете «Правда», депутат городского парламента Николай Бондаренко отправился на проверку состояния учреждений социальной сферы – школ и детских садов.

Вице-спикер петербургского ЗакСа Бондаренко объехал несколько школ и детских садов, проверив в том числе и готовность к новому учебному году. Бондаренко отметил, что администрация Приморского района, которую возглавляет Алексей Никоноров, уже высказала свои предложения в ходе планирования ближайшего трёхлетнего бюджета Санкт-Петербурга.

«Питерец.ру» цитирует Бондаренко:

«В преддверии 1 сентября провёл выездные рабочие встречи совместно с представителями администрации, чтобы самому оценить обстановку и выяснить, что ещё требуется для обеспечения качественного образовательного процесса и безопасности наших детей».

Обсуждались и проблемные вопросы, и не просто так: по словам депутата, выработан план действий для того, чтобы выделить ключевые направления для бюджетного финансирования. Заместитель Александра Бельского в городском парламенте обещал обговорить выявленные в образовательных учреждениях проблемы с вице-губернатором Петербурга Алексеем Корабельниковым с целью их оптимального решения.