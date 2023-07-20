Дети из Белгородской области посетили Мариинский дворец

Мариинский дворец посетили 80 детей и 20 сопровождающих из приграничного зоне СВО города Валуйки Белгородской области. Ребята находятся в Северной столице в рамках программы отдыха и оздоровления «Петербургские каникулы», организованной комитетом по образованию. Перед экскурсией по залам дворца белгородцев приветствовал заместитель Председателя ЗС СПб Павел Иткин.

Детям рассказали об истории и архитектурных достоинствах здания у Синего моста, развитии парламентаризма в России, структуре и деятельности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Проект «Петербургские каникулы» создан и реализуется по поручению Губернатора Александра Беглова. В этом году город организует образовательный отдых для 2,5 тысяч школьников и сопровождающих их педагогов.

На вторую смену приехало более 500 ребят из Мариуполя и других городов Донецкой Народной Республики ― Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой, а также Белгородской области. Все ребята ― выпускники. Они отдыхают в лагерях «Дружных», «Молодёжное» и детском оздоровительно-образовательном центре «Балтийский берег». Тема смены ― «Санкт-Петербург ― морская столица».