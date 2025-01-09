В Госдуме положительно оценили переход на новую модель высшего образования в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал переход на новую модель высшего образования в России. По его словам, это правильный шаг для повышения качества образования.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявлял, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель образования. Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, к этому времени Минобрнауки РФ подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.
Студенты, которые учатся по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали.
В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете. В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное — аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем — от 4 до 6 лет, в магистратуре — от 1 до 3 лет.
Переход на новую систему высшего образования, пилотный проект по которой уже проходит в шести вузах России, даст более плотную интеграцию работодателей в образовательный процесс для подготовки специалистов. Притом не на завершающем курсе, а в процессе, потому что мы понимаем, что это уменьшает период адаптации и делает выпускника тем, на которого есть запроса у работодателя, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Одним из ключевых преимуществ нового подхода является возможность индивидуализации образовательного пути, считает Немкин.