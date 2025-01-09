В Госдуме положительно оценили переход на новую модель высшего образования в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал переход на новую модель высшего образования в России. По его словам, это правильный шаг для повышения качества образования.

«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны», — отметил Володин.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявлял, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель образования. Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, к этому времени Минобрнауки РФ подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.

Студенты, которые учатся по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали.

В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете. В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное — аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем — от 4 до 6 лет, в магистратуре — от 1 до 3 лет.

Переход на новую систему высшего образования, пилотный проект по которой уже проходит в шести вузах России, даст более плотную интеграцию работодателей в образовательный процесс для подготовки специалистов. Притом не на завершающем курсе, а в процессе, потому что мы понимаем, что это уменьшает период адаптации и делает выпускника тем, на которого есть запроса у работодателя, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Введение базового и специализированного высшего образования направлено, в первую очередь, на адаптацию российской системы к современным вызовам и потребностям рынка труда. Базовое высшее образование позволит студентам получить фундаментальные знания в выбранной области, а специализированное - предоставит углубленную подготовку для профессиональной деятельности. Такое разделение повышает гибкость системы и дает возможность студентам быстрее интегрироваться в рынок труда или продолжать научную карьеру», - отметил депутат.

Одним из ключевых преимуществ нового подхода является возможность индивидуализации образовательного пути, считает Немкин.