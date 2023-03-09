Нужна ли магистратура?

Предложение президента вернуться к традиционной системе высшего образования с подготовкой специалистов приводит к необходимости перемен. «Питерец.ру» подчеркивает, что возникает вопрос с магистратурой: «Останется ли она, или же здесь последуют некоторые изменения?»

Глава Минобрнауки Фальков считает, что магистратуру нужно сократить до года. Этого срока хватит, чтобы подготовить кадров с углубленными знаниями. При этом для реализации таких программ нужны соответствующие условия.

В магистратуре используют иные технологии. Поэтому такие программы нужны в заведениях, которые располагают для этого необходимыми возможностями. Так что от магистратуры отказываться никто не собирается.