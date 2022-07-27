Майкрософт много теряет?

Компания Microsoft, решившая уйти с российского рынка, потеряла порядка 126 млн $. Этот гигант решил постепенно свернуть бизнес в нашей стране. Естественно, такой шаг имеет определенные последствия.

При этом потери связаны с проблемными задолженностями, падением активов и выплатами при увольнении сотрудников. Об этом свидетельствуют данные отчета компании. Что касается выручки и прибыли, то здесь наблюдается рост. Квартальная выручка увеличилась на 12%, а прибыль – на 2%.

«Питерец.ру» напоминает, что Майкрософт приняла решение прекратить взаимодействие с клиентами из РФ. При этом работа с некоторыми организациями все же будет продолжена. В частности, в эту группу попадают школы и медицинские учреждения.

В целом же уход Майкрософт с российского рынка не станет чем-то критичным. Жители Петербурга и других городов особо не ощутят каких-либо сложностей.