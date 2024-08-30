В Петербурге представили инициативу «Героям Отечества: новые возможности», получившую поддержку единороссов

Программу обучения и развития для ветеранов специальной военной операции с использованием комплекса VR-систем представили в общественном пространстве «СреДА» на форуме «Героям Отечества: Новые возможности», посвященном трудоустройству военнослужащих, вернувшихся из зоны проведения СВО. Участники форума смогли проверить работу тренажеров, которые помогают получить новые навыки.

Организатором мероприятия выступил Центр помощи военнослужащим «Общее Дело» при поддержке «Женского движения Единой России» и Клуба архитекторов.

«При участии команды специалистов ветераны спецоперации приобретают дополнительные навыки, проходят обучение и трудовую социализацию. Нашим следующим этапом будет создание списка возможных профессий и работодателей для ветеранов с последующим трудоустройством», – сказала федеральный координатор партпроекта «Женское движение Единой России», депутат Госдумы Наталия Полуянова.

Основной механизм, задействованный в программе обучения, – это комплекс VR-методик и мероприятий, благодаря которым бывшие военнослужащие с ранениями или ограничениями в передвижении смогут в ускоренные сроки освоить необходимые навыки.

Обучение осуществлялось по актуальным направлениям: изучение современных IT-профессий от тестировщика до разработчика и от дизайнера до программиста, нейросети, цифровое искусство – рисование в AR/VR, генеративное искусство, фотография и видео, цифровые виды спорта – спортивное программирование, киберспорт, фиджитал-спорт, а также управление беспилотниками и многие другие.

По словам регионального координатора «Женского движения Единой России» в Санкт-Петербурге Инны Бурба, интерактивное и коллаборативное обучение позволяют изучать новые профессии более эффективно и практично, удаленно взаимодействовать в одной виртуальной среде с другими участниками, обмениваясь знаниями и опытом. Благодаря VR-тренажёрам можно обучаться без риска ошибок в приближенной к реальной обстановке.

«Проект содействует решению проблем социальной адаптации, с которыми сталкиваются участники СВО при переходе к гражданской жизни, включая затруднение с трудоустройством, превращением военного опыта в жизненные навыки. Метавселенные могут предложить инструменты для решения этих проблем, включая обучение новым профессиям и развитие «мягких» навыков, таких как лидерство и адаптация к изменениям», – добавила Инна Бурба.

Сооснователь Клуба архитекторов Дмитрий Хан отметил, что виртуальная реальность помогает, не выходя из больничной палаты или комнаты, ощутить практически физические возможности работы со станками или виртуальными объектами, чтобы расширить свои горизонты и сформировать свой трек профессионального, личностного и творческого развития.

Участники проекта на встрече обсудили перспективы взаимодействия с экспертами VR-технологий, работодателями из IT-сферы и 3D-моделирования.

Гости мероприятия могли воспользоваться тренажёрами, на которых обучались военнослужащие и через VR-очки на «онлайн-площадке» посмотреть фотовыставку «Цветы с фронта».

По итогам проекта около 100 человек хотят продолжить свою деятельность в IT-сфере, программировании, 3D-моделировании, заинтересовались киберспортом, планируют заняться предпринимательством и протезированием, чтобы помогать сослуживцам.

«Мы должны сделать всё, чтобы развить проект и тиражировать его в другие регионы. Для нас, как для ведущей политической силы страны, помощь воинам-ветеранам, участникам специальной военной операции, всегда была, есть и будет в приоритете, поэтому данному направлению мы будем уделять особое внимание», – подчеркнул руководитель регионального отделения «Единой России», первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.