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Питерец.ру » Общество » Отечественные операционные системы под ударом хакеров

Отечественные операционные системы под ударом хакеров

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Опубликовал: Вадик Котов
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Freepik
Число атак на отечественные операционные системы (ОС) выросло в 85 раз.

За последние два года среди отечественного бизнеса резко возросла популярность операционных систем, созданных под влиянием семейства Unix, сообщили эксперты ГК «Солар» ТАСС. Высокий спрос, по данным компании, привел к увеличению атак на операционные системы: так, в период января 2022 года – апреля 2024 года количество инцидентов выросло в 85 раз.

«Рост инцидентов на Unix-подобных системах связан в первую очередь с трендом на импортозамещение и постоянно нарастающем количестве установок отечественных ОС в инфраструктурах российских организаций. Это, в свою очередь, стало причиной переориентации хакеров, которые сегодня все чаще пишут вредоносы или используют другие инструменты для кибератак на подобные ОС», – пояснили в ГК «Солар».

В компании уточнили, что системы, работающие под управлением Linux, имеют куда большую ценность с точки зрения потенциальных последствий подобных атак. Эксперты добавили, что за аналогичный период количество инцидентов с ОС Windows выросло в 3,8 раза. Однако именно на Windows приходится основная доля всех инцидентов.
Рынок отечественных ОС для персональных компьютеров и серверов в 2023 году вырос год к году на 57% и составил 11,3 млрд руб., следует из исследования консалтинговой компании Strategy Partners.

«При этом рост рынка обусловлен не только регуляторными требованиями по переходу на отечественное программное обеспечение объектов критической информационной инфраструктуры к 2025 году, но и динамичным внедрением отечественных ОС в корпоративном секторе – как в крупных, так и в средних компаниях», – пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Рост популярности ОС в бизнес-среде во многом объясняется официальным уходом иностранных вендоров с российского рынка, отметил он.

«Компании действуют из соображений собственной безопасности и поступают верно. В настоящий момент покупка обходными путями даже лицензионных версий иностранных ОС не может гарантировать бесперебойную работу службы поддержки и регулярность обновлений. В июле этого года масштабный сбой Windows, нарушивший работу сотен организаций по всему миру, обошел Россию. Но исключать подобных инцидентов в будущем нельзя, как и то, что в таких ситуациях отечественный бизнес столкнется с отсутствием как поддержки от Microsoft, так и какой-либо компенсации», – пояснил Немкин.

По словам депутата, рост внимания хакеров к отечественным ОС – прямое подтверждение высоких темпов импортозамещения.

«Это вполне нормальная тенденция – злоумышленники просто меняют объект атак. Ожидать изменений в каких-либо других характеристиках, например, в общем количестве инцидентов, все-таки, не стоит. Рост давления на бизнес и госсектор будет расти – это понятный тренд, но методы воздействия и объекты атак, конечно, будут меняться», – считает он.

По словам Немкина, опасность атак на Linux может быть связана с меньшим количеством средств антивирусной защиты.

«Но на сегодняшний день антивирусы для отечественных ОС уже есть, в том числе сертифицированные регуляторами. Куда более важный момент – профессиональная подготовка ИБ-сотрудников. При внедрении отечественных систем крайне важно предоставить персоналу возможность пройти курсы повышения квалификации в части работы с ОС», – порекомендовал депутат.

Немкин также отметил, что представленность отечественных ОС в бизнесе в дальнейшем будет увеличиваться.

«Серая зона, связанная с установкой нелицензионного софта, постепенно будет исчезать, риски превысят все выгоды. Поэтому инвестиции в защиту ОС должны проходить как со стороны самих вендоров, так и компаний-заказчиков. Важное направление – развитие ИБ-продуктов для частного пользования. Количество продаж ОС на потребительском рынке также растет, на что, конечно, очень позитивно влияют продажи техники с предустановленными отечественными системами», – заключил он. 
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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