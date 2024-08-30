Отечественные операционные системы под ударом хакеров

За последние два года среди отечественного бизнеса резко возросла популярность операционных систем, созданных под влиянием семейства Unix, сообщили эксперты ГК «Солар» ТАСС. Высокий спрос, по данным компании, привел к увеличению атак на операционные системы: так, в период января 2022 года – апреля 2024 года количество инцидентов выросло в 85 раз.

«Рост инцидентов на Unix-подобных системах связан в первую очередь с трендом на импортозамещение и постоянно нарастающем количестве установок отечественных ОС в инфраструктурах российских организаций. Это, в свою очередь, стало причиной переориентации хакеров, которые сегодня все чаще пишут вредоносы или используют другие инструменты для кибератак на подобные ОС», – пояснили в ГК «Солар».

В компании уточнили, что системы, работающие под управлением Linux, имеют куда большую ценность с точки зрения потенциальных последствий подобных атак. Эксперты добавили, что за аналогичный период количество инцидентов с ОС Windows выросло в 3,8 раза. Однако именно на Windows приходится основная доля всех инцидентов.

Рынок отечественных ОС для персональных компьютеров и серверов в 2023 году вырос год к году на 57% и составил 11,3 млрд руб., следует из исследования консалтинговой компании Strategy Partners.

«При этом рост рынка обусловлен не только регуляторными требованиями по переходу на отечественное программное обеспечение объектов критической информационной инфраструктуры к 2025 году, но и динамичным внедрением отечественных ОС в корпоративном секторе – как в крупных, так и в средних компаниях», – пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Рост популярности ОС в бизнес-среде во многом объясняется официальным уходом иностранных вендоров с российского рынка, отметил он.

«Компании действуют из соображений собственной безопасности и поступают верно. В настоящий момент покупка обходными путями даже лицензионных версий иностранных ОС не может гарантировать бесперебойную работу службы поддержки и регулярность обновлений. В июле этого года масштабный сбой Windows, нарушивший работу сотен организаций по всему миру, обошел Россию. Но исключать подобных инцидентов в будущем нельзя, как и то, что в таких ситуациях отечественный бизнес столкнется с отсутствием как поддержки от Microsoft, так и какой-либо компенсации», – пояснил Немкин.

По словам депутата, рост внимания хакеров к отечественным ОС – прямое подтверждение высоких темпов импортозамещения.

«Это вполне нормальная тенденция – злоумышленники просто меняют объект атак. Ожидать изменений в каких-либо других характеристиках, например, в общем количестве инцидентов, все-таки, не стоит. Рост давления на бизнес и госсектор будет расти – это понятный тренд, но методы воздействия и объекты атак, конечно, будут меняться», – считает он.

По словам Немкина, опасность атак на Linux может быть связана с меньшим количеством средств антивирусной защиты.

«Но на сегодняшний день антивирусы для отечественных ОС уже есть, в том числе сертифицированные регуляторами. Куда более важный момент – профессиональная подготовка ИБ-сотрудников. При внедрении отечественных систем крайне важно предоставить персоналу возможность пройти курсы повышения квалификации в части работы с ОС», – порекомендовал депутат.

Немкин также отметил, что представленность отечественных ОС в бизнесе в дальнейшем будет увеличиваться.

«Серая зона, связанная с установкой нелицензионного софта, постепенно будет исчезать, риски превысят все выгоды. Поэтому инвестиции в защиту ОС должны проходить как со стороны самих вендоров, так и компаний-заказчиков. Важное направление – развитие ИБ-продуктов для частного пользования. Количество продаж ОС на потребительском рынке также растет, на что, конечно, очень позитивно влияют продажи техники с предустановленными отечественными системами», – заключил он.