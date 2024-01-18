Установка видеокамер в общественных местах не всегда служит правомерным целям и нарушает право на частную жизнь. Однако фонарик смартфона может спасти вас от скрытой съемки.

Эксперт назвал способ, который позволит обнаружить скрытую камеру.

Установка видеокамер в общественных местах не всегда служит правомерным целям и нарушает право на частную жизнь. Однако фонарик смартфона может спасти вас от скрытой съемки.

На сегодняшний день камеры видеонаблюдения достаточно распространенное явление, которым пользуются не только коммерческие или государственные структуры, но и частные лица. Однако установка видеокамер не всегда служит правомерным целям и нарушает право на частную жизнь. Например, существуют случаи, когда видеокамеры устанавливались в отелях или съемных квартирах.

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал, что для определения наличия видеокамеры

необходимо посветить фонариком смартфона в темном помещении. По словам эксперта, любая камера предполагает объектив, который будет бликовать. Так, если в нее встроен источник инфракрасного излучения, необходимый для съемок в темноте, то «включенный ИК-излучатель на ней будет отображаться фиолетовым или красным цветом».

Более технологичные способы обнаружения устройств – использование специальных программ, которые ищут источник Wi-Fi-сигнала, через который данные передаются на отдельный сервер.

Кроме того, наличие скрытой видеокамеры можно обнаружить

в настройках соединения, добавил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В настройках, как правило, отражаются все подключенные к сети устройства. Так, в названии камеры может фигурировать ее разрешение: 720р или 1080р. Но такой вариант подходит только в том случае, если видеокамера установлена непрофессионалом, что как раз очень вероятно для отелей или съемных квартир», – отметил депутат.

Кроме того, можно отключить домашний роутер и посмотреть пропали ли подозрительные точки подключения, рекомендует Немкин.

«Но если у вас появились подобные подозрения, необходимо использовать все вышеуказанные методы для проверки собственных выводов. Нельзя сказать, что проблема неправомерной установки камер видеонаблюдения является массовой и распространённой, но предупрежден – значит вооружен», – заключил депутат.