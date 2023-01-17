В Петербурге мужчина вел скрытую съемку в душе для мальчиков

Вчера вечером к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратился отец 13-летнего мальчика, который сообщил о том, что около 21 часа 15 минут в общей раздевалке спорткомплекса «Атлантика» на проспекте Передовиков неизвестный совершал скрытую видеосъёмку его несовершеннолетнего сына 2009 года рождения в момент принятия душа.

Поняв, что его разоблачили, извращенец заперся в кабинке и попытался уничтожить телефон, с которого вел запись.

По «по горячим следам» по подозрению был задержан 40-летний петербуржец. Его доставили в отдел полиции и поместили в камеру

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.