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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Туризм » Романтический выпускной на теплоходе Astra Marine

Романтический выпускной на теплоходе Astra Marine

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
astra-marine.ru
В речную флотилию Санкт-Петербурга входят суда всевозможных размеров.

В речную флотилию Санкт-Петербурга входят суда всевозможных размеров. Среди них выделяются кораблики судоходной компании Astra Marine. Они отличаются как по внешнему виду и размеру, так и по оформлению интерьеров в разных стилях. Аренда теплохода возможна с банкетом или фуршетом, с шоу, а также для вечернего или ночного круиза под разведенными мостами.

В состав флотилии «Астра Марин» входит более 25 одно- и двухпалубных теплоходов, кабриолетов и скоростных «Метеоров» на подводных крыльях, поэтому можно отправиться на водную прогулку по центру города или выйти в Неву и воды Финского залива, чтобы быстро добраться до парков Петродворца, крепости Орешек или Кронштадта. Все корабли отчаливают в самом сердце Петербурга у Дворцового моста. Каждый из них можно арендовать и заказать дополнительные услуги, чтобы провести мероприятие «под ключ», доверив организацию профессионалам.

Запоминающийся выпускной на корабле

Важность выпускного вечера сложно переоценить, ведь учащиеся и студенты начинают самостоятельный путь, прощаются со школой, колледжем или вузом и друг с другом.

Проводить выпускной на теплоходе уже стало традицией благодаря неоспоримым преимуществам:

  • на борт поднимаются только участники мероприятия, а посторонние не беспокоят;
  • можно распоряжаться кораблем полностью, а арендная плата оказывается ниже, чем при выкупе целого ресторана;
  • на память о ярких моментах праздника остаются прекрасные фото на фоне постоянно сменяющихся открыточных видов северной столицы (рекомендуется заказывать профессиональную фото- и видеосъемку с последующей обработкой отснятого материала).

При выборе корабля для торжества учитывается число гостей и характер мероприятия, чтобы было достаточно пространства для концерта и танцев. Для одного класса или группы можно арендовать однопалубное судно, для всей параллели – двухпалубный корабль.

Компания «Астра Марин» предлагает клиентам дополнительные услуги с применением гибкой системы бонусов и скидок. В том числе занимается подготовкой, организацией и проведением мероприятия с банкетом или фуршетом «под ключ» – доставляет готовые блюда или продукты для их приготовления на борту по рецептам изысканной авторской кухни. Оформляет палубу шарами и цветами. Для каждого заказа составляет свой проект, чтобы подготовить уникальную шоу-программу, в которую, например, входят фейерверки, концерт, конкурсы и другие развлечения, благодаря которым праздник запоминается.

Заказчики освобождаются от забот по подготовке мероприятия, поручая все задачи опытным сотрудникам компании «Астра Марин»

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