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Питерец.ру » Общество » 4 марта закрывается на капитальный ремонт станция метро Ладожская

4 марта закрывается на капитальный ремонт станция метро Ладожская

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Ленобласти
Закрытие станции метро Ладожская: определены транспортные маршруты для жителей Ленобласти

4 марта закрывается на капитальный ремонт станция метро Ладожская, которой пользуются многие жители Ленинградской области. Комитеты по транспорту Ленинградской области и Петербурга рассказали о временных изменениях в работе общественного транспорта.

«Проведены обследования пассажиропотока, анализ пассажирооборота на отдельных остановках. Со своей стороны мы сделали максимум, чтобы жителям региона было проще добираться до города, насколько это возможно при ремонте», - отметил председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

Маршруты №№429, 453, 531, 531А, 532 и 533 с 4 марта будут ехать на станцию метро «Проспект Большевиков». Автобусы проследуют по пр. Косыгина до Индустриального проспекта, далее по Российскому пр. до метро. Остановки для посадки и высадки разнесены на 2 части – 1-я на внутреннем проезде у метро, 2-я на пр. Пятилеток (четная сторона). 

Маршруты №№462, 462Р, 430 и 430А направляются на ст. метро «Улица Дыбенко». В прямом направлении автобусы маршрутов сохраняют трассы до проспекта Косыгина, после чего уходят на Индустриальный проспект, Российский проспект, поворачивают на Товарищеский проспект и следуют до ул. Дыбенко. В обратном направлении автобусы поедут по пр. Большевиков, далее по ул. Коллонтай, Товарищескому проспекту, Российскому проспекту и далее по своей прежней трассе. Важное отличие – маршруты №430 и №430А сохраняют участок трассы «Ириновский – Передовиков». С ул. Передовиков автобусы уйдут на Российский проспект, далее по трассе 462 и 462Р. В обратном направлении автобусы проследуют напрямую к Ириновскому проспекту через (по Индустриальному пр. без заезда на ул. Передовиков). 

С 4 марта для электропоездов «Ласточка», курсирующих из Тихвина до Ладожского вокзала и обратно, изменится станция отправления и прибытия. «Ласточка» будет приезжать на станцию Рыбацкое. Расписание можно уточнить на сайте перевозчика ppk-piter.ru.

Если у ленинградцев возникают вопросы по городским маршрутам, можно обращаться в комитет по транспорту Санкт-Петербурга , а также к «Организатору перевозок» по круглосуточному телефону 8 (812) 576-5555 или на портале http://orgp.spb.ru/ladozhskaya/ - здесь размещена информация по движению городских маршрутов на время ремонта.

Источник: Администрация Ленобласти
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