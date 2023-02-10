Эксперты сомневаются в способности Смольного работать по передовой модели реализации соцпроектов

В Петербурге объявлены первые конкурсы на строительство школ по ГЧП. Всего в 2023 году Смольный планирует заключить контракты на реализацию пяти проектов. По части из них еще не утверждена проектная документация. По другим вопросы находятся на стадии согласования текстов концессионных соглашений. Эксперты убеждены, что перспективная инициатива не будет востребована Смольным. Петербургским чиновникам проще продолжать перекладывать ответственность за социнфраструктуру на застройщиков.

По словам вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, в 2023 году Смольный планирует подписать концессионные соглашения с инвесторами на строительство пяти школ. На объекты уже выделены федеральные средства в рамках программы софинансирования. Речь идет о будущих школах в Гуммолосарах Пушкинского района, на Ленинском проспекте и проспекте Энгельса, Октябрьской и Морской набережных. В комитете по инвестициям пояснили, что школы будут соответствовать федеральным требованиям.

Как сообщает издание «Деловой Петербург», проектная документация по ряду объектов находится в стадии утверждения. Другие же находятся на стадии согласования текстов концессионных соглашений.

Суть таких контрактов заключается в финансировании из федерального бюджета части расходов по прошедшим отбор проектам – по принципу так называемого «капитального гранта». Регион по желанию может увеличить размер гранта. Остальную сумму предоставляет банк, участвующий в концессии. Необходимый остаток по проекту финансирует инвестор посредством кредитов и собственных средств. Когда объект вводится в эксплуатацию, инвестор получает компенсационные платежи – инвестиционный и операционный. По сути, реализацию проекта оплачивают федеральный и городские бюджеты. В плюсе остается последний, так как выплаты растягиваются во времени.

Эксперты высоко оценивают перспективы развития такого типа взаимодействия инвесторов с региональной и федеральной властями, отмечая явную выгоду, в первую очередь – для горожан.

«В целом концессии — более гибкий, прозрачный и надежный инструмент, чем госзаказ, а в рассматриваемом случае еще и более эффективный, — уверен он, — Качество строительства таких объектов выше, чем в госзаказе, потому что стройку контролируют не только концедент и концессионер, которому придется еще несколько лет отвечать за эксплуатацию объекта, но и банк. Скорость строительства так же будет высокой, поскольку местные органы заинтересованы в быстром согласовании таких проектов», — рассказал Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой–СПб».

Эксперты отмечают, что команда губернатора Александра Беглова в Смольном вряд ли возьмет этот инструмент на «вооружение». Исполнительный директор РГУД Елена Бодрова считает, что Смольному проще и дешевле перекладывать груз финансовой ответственности за соцобъекты на застройщиков, реализующих проекты новых ЖК.

СМИ отмечали серьезный дефицит школ и детский садов в Петербурге. Сообщалось, что строительство соцобъектов не соответствует темпам развития города. Многие юные петербуржцы вынуждены ежедневно добираться в другие районы, что доставляет дополнительные трудности как им, так и их родителям. При этом губернатор Беглов заявляет о якобы 100% обеспеченности детскими садами. Ранее в лукавстве на теме обеспечения местами в школах и детских садах его уличил президент.