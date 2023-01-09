Школы олимпийского резерва Петербурга получат 29 млн рублей на приобретение спортивного инвентаря

В 2023 году Санкт-Петербург получит 29 млн рублей федеральных субсидий на поддержку спортивных организаций и приобретение спортивного инвентаря для школ олимпийского резерва. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Антон Соловьев. Общий объём средств, предусмотренных в бюджете города с учетом субсидий, в 2023 году составит 74 млн рублей.

– Совместно с председателем Комитета по физической культуре и спорту Антоном Шантырем мы проверили готовые спортивные объекты и обсудили планы на строительство новых. Уверен, комплексный подход к реализации национальных целей в сфере физической культуры и спорта позволит будущим чемпионам ставить новые рекорды и эффективнее готовиться к защите чести нашей страны на мировой арене. Без должного инвентаря, спортивных центров и современных площадок очень сложно добиться серьёзных результатов, – сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что на ремонт стадионов в Петербурге из городского бюджета будет направлено 103 млн 895 тыс. рублей.

– В рамках депутатской работы удалось добиться перераспределения средств, выделенных на международные соревнования петербуржцев, на развитие спортивной инфраструктуры по месту жительства. Так, во Фрунзенском районе уже выполнен ремонт стадионов восьми образовательных учреждений, и еще девять переходят на 2023 год, – рассказал Антон Соловьев.