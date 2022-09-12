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В Петербурге пройдет серия образовательных программ для некоммерческого сектора

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге пройдет серия образовательных программ для некоммерческого сектора

С 13 сентября Региональный ресурсный центр для добровольцев и некоммерческих организаций запускает серию из пяти образовательных программ для руководителей и сотрудников НКО и добровольческих (волонтерских) объединений, а также специалистов по работе с молодежью, работников сферы молодежной и социальной политики. Лекции пройдут в прощении Центра по адресу: ул. Марата, д. 31.

В программе «Геймификация проектов и их продвижение» эксперты расскажут о том, что такое игра, типология игроков, механики игры, а также об основных правилах таргета в 2022 году и о том, как правильно настраивать рекламу, чтобы не потратить деньги в пустую.

Слушатели программы «Коммуникационный менеджмент для некоммерческих организаций» узнают о правилах построения диалога, основах эффективной коммуникации, о том как и по каким финансовым моделям построить сообщество вокруг проекта или организации.

На программе «Юридические основы работы некоммерческих организаций» будут рассмотрены виды и различия в организационных формах НКО и актуальные изменения в законодательстве, также эксперты расскажут про интеллектуальную собственность и как ее защитить.

Эксперты программы «Информационные технологии для некоммерческого сектора» расскажут про современные методы управления проектами, правила хранения личных и рабочих данных.

В программе «Организация добровольческой деятельности и привлечение финансирования» будут рассмотрены стандарты волонтерской деятельности и современные методы ресурсного обеспечения проектов - фандрайзинг, крайдфандинг, эндаумент.

Участникам, прослушавшим лекции, выполнившим домашнее и итоговое задания, будут вручены удостоверения о повышении квалификации установленного образца на 16 академических часов.

Серия образовательных мероприятий организована в рамках реализации практик поддержки добровольчества (волонтёрства) «Регион добрых дел в Санкт-Петербурге» регионального проекта «Социальная активность» Национального проекта «Образование» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

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