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Питерец.ру » Общество » Завершился конкурс дизайн-макетов среди молодежи Петербурга

Завершился конкурс дизайн-макетов среди молодежи Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Завершился конкурс дизайн-макетов среди молодежи Санкт-Петербурга

23 июня состоялась церемония награждения победителей и призеров Конкурса дизайн-макетов среди молодежи по тематике поддержания гражданского мира и общественного согласия в Санкт-Петербурге.

Конкурс проведен с целью воспитания у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и принятие сконцентрированного в Санкт-Петербурге многообразия культур, создания условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации и национально-культурных традиций, а также формирования у граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, уважительного отношения к различным народам, культурам и конфессиям.

Конкурс дизайн-макетов дал возможность молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет представить свои социальные плакаты по 4 номинациям:
«Лучший социальный постер», «Лучшая работа, отражающая Петербургскую идентичность», «Лучшая работа по установке на уважение, понимание и принятие сконцентрированного в Санкт-Петербурге многообразия культур», «Самая профессиональная работа в возрасте от 14 до 18 лет».

Организатором Конкурса дизайн-макетов выступил Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В рамках Конкурса дизайн-макетов был проведен бесплатный мастер-класс на тему: «Дизайн социального плаката. Как донести социальную идею», который провела председатель конкурсной комиссии, Туголукова Екатерина. На мастер-классе участники конкурса и все желающие узнали о роли социальных плакатов в жизни города, обсудили с профессионалом, как найти социальную идею и воплотить ее в дизайн-макете, как грамотно использовать цвета и текст в плакате, а также смогли проявить свои знания на практике, создав собственные дизайн-макеты. 

Профессиональная конкурсная комиссия путем оценки выбрала 12 лучших работ. Призовые места Конкурса дизайн-макетов распределились следующим образом: 

Номинация «Лучший социальный постер»

Место 1 – Станков Иван Геннадьевич, Санкт-Петербургское государственное учреждение Подростково-молодежный центр «Калининский»;

Место 2 – Зюриков Михаил Артурович, «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»;

Место 3 – Смирнова Алёна Алексеевна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена».

Номинация «Лучшая работа, отражающая Петербургскую идентичность»

Место 1 – Федосов Николай Дмитриевич, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»;

Место 2 – Заирова Анна Александровна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»;

Место 3 – Никитина Дарья Анатольевна, Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Российский колледж традиционной культуры».

Номинация «Лучшая работа по установке на уважение, понимание и принятие сконцентрированного в Санкт-Петербурге многообразия культур»

Место 1 – Хайретдинов Кирилл Аскатович, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр Петродворцового района Санкт-Петербурга»;

Место 2 – Власова Мария Сергеевна, Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»;

Место 3 – Михайленко Денис Андреевич, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова(Ленина)».

Номинация «Самая профессиональная работа в возрасте от 14 до 18 лет»

Место 1 – Ивлева Александра Ивановна, Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции»;

Место 2 – Чебан Александра Сергеевна, Санкт-Петербургское государственное учреждение Подростково-молодежный центр «Калининский», подростково-молодежный клуб «Эврика»;

Место 3 – Ветошкина Юлия Алексеевна, Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж».

Победители и призеры были удостоены дипломами и ценными призами.

Член конкурсной комиссии Эмиль Гулуев подчеркнул: «Все конкурсные работы были выполнены с пониманием и осмыслением темы, глубоким чувством пластики и красоты как изобразительного, так и современного разговорного языка»,
а также отметил, что чувство вкуса и умение донести мысль до целевой аудитории присутствовали в каждой работе.

«Мне было приятно, когда моя работа оказалась в числе призеров, потому что любому творческому человеку порой бывает трудно заявить о себе, да и не знаешь где. А конкурс дизайн-макетов дает возможность не только показать себя, но и познакомиться с молодыми дизайнерами, получить обратную связь от профессионального жюри, а также пополнить портфолио участием в городском проекте. Я благодарна организаторам за качественную работу, а всем участникам желаю вдохновения!» – поделилась своими впечатлениями участница конкурса, занявшая призовое место, дизайнер и иллюстратор Анна Заирова.

Победитель в номинации «Лучшая работа по установке на уважение, понимание и принятие сконцентрированного в Санкт-Петербурге многообразия культур»
Кирилл Хайретдинов: «Очень важный и нужный конкурс! Я рад, что получилось не только поучаствовать в конкурсе, но и донести через плакат мысль до членов конкурсной комиссии, которые высоко оценили мою работу и присудили первое место в номинации».

По дизайн-макетам победителей и призеров Конкурса подготовлены постеры формата А3, которые будут направлены в 40 профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных
на территории Санкт-Петербурга, и в 18 администраций районов Санкт-Петербурга, для дальнейшего размещения постеров в учреждениях по делам молодежи, а также других заинтересованных организациях, расположенных на территории районов
Санкт-Петербурга.

Информационная справка:

Конкурс дизайн-макетов проводился с мая по июнь 2022 года в рамках реализации перечня мероприятий подпрограммы 3 «Укрепление гражданского единства
и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» государственной программы Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452.

Источник: Комитет по молодежной политике
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